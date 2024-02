Duisburg. Die Delegierten des LSB wählen Stadtsportbund-Vorstandsmitglied Uwe Busch in Essen einstimmig zum Vizepräsidenten Bünde.

Der Stadtsportbund Duisburg ist nun im Präsidium des Landessportbundes vertreten – und das prominent. Die Delegierten der LSB-Mitgliederversammlung bestimmten am vergangenen Samstag im Kongresscentrum der Messe Essen Uwe Busch, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des SSB Duisburg, einstimmig zum ehrenamtlichen Vizepräsidenten Bünde.

Uwe Busch wird als Vizepräsident in den kommenden fünf Jahren die Interessen der 54 Stadt- und Kreissportbünde im Präsidium des LSB vertreten. Der Duisburger sagte nach der Abstimmung: „Ich danke den Delegierten für das Vertrauen. Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und darauf, als Duisburger im Präsidium vertreten zu sein. Meine Erfahrung aus 35 Jahren als Geschäftsführer des Stadtsportbundes in Duisburg mit weit über 90.000 Mitgliedern will ich gerne in die Arbeit für den LSB einbringen. Eines meiner Ziele ist es, die Sportbünde im Land zu stärken. Das gilt sowohl personell, finanziell sowie strukturell.“ Darüber hinaus will sich Uwe Busch unter anderem für die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Bünden und Verbänden einsetzen.

Joachim Goßow, Vorsitzender des Stadtsportbundes Duisburg, sagt zur Wahl seines Vorstandskollegen: „Glückwunsch an Uwe zur Wahl. Vor allem aber: Glückwunsch an den Landessportbund. Uwe Busch ist in der Tat erste Wahl. Der LSB könnte keine bessere Persönlichkeit zur Neubesetzung des Vorstandspostens gewinnen. Uwe bringt seine jahrzehntelange Erfahrung auf allen Ebenen im Sport ein. Er kennt sich in der Sportorganisation und in der (Sport-)Politik aus. Der LSB hat einen echten Leistungsträger für sein Präsidium verpflichtet.“

Auch Hockey-Olympiasiegerin Marion Rodewald ist dabei

Uwe Busch löst den Remscheider Reinhard Ulbrich in der Position des Vizepräsidenten Bünde ab. Der SSB-Vorstand ist einer von insgesamt sechs Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten in dem Gremium. Eva Selic, die sich für den Mülheimer Sportbund engagiert, ist als eine weitere Duisburgerin im Präsidium. Sie wurde als Vizepräsidentin Breitensport beim Mitgliedertreffen in Essen wiedergewählt. Ein weiterer Duisburger Bezug: Marion Rodewald, die neue Vizepräsidentin Leistungssport, spielte von 1992 bis 2004 für den Club Raffelberg. 20004 wurde sie Olympiasiegerin.

Als Präsidenten bestätigten die Delegierten der insgesamt 129 Mitgliedsorganisationen im LSB Stefan Klett auf weitere fünf Jahre in seinem Amt. Der Landessportbund vertritt als Dachorganisation die Interessen von etwa 5,1 Millionen Vereinsmitgliedern im Land.