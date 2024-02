Duisburg. Der Stadtsportbund Duisburg gehört dem Bündnis an, das am Samstag zur Demonstration in der Innenstadt aufruft.

Am Samstag, 2. März, will ein Bündnis aus Gewerkschaften, Verbänden, Politik und Kirchen in der Duisburger Innenstadt ein Zeichen gegen Rechts setzen. Auch der Stadtsportbund gehört diesem Zusammenschluss an und ruft seine Vereine und Mitglieder auf, an der Demonstration teilzunehmen. In einer Presseerklärung des SSB heißt es: „Der Stadtsportbund Duisburg bezieht Position: für Demokratie, für Vielfalt, Respekt und Offenheit. Der Stadtsportbund Duisburg bezieht Position: gegen Ausgrenzung und gegen Rassismus, gegen Häme und Hetze.“

Beginn der Demonstration ist am Samstag um 13 Uhr auf dem Opernplatz vor dem Stadttheater. Die Veranstalter hoffen, dass sich dann mindestens 10.000 Menschen auf den Weg machen werden, um durch die Stadt zu ziehen. Zielpunkt ist der König-Heinrich-Platz. Dort steht eine Bühne, auf der unter anderem Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Oberbürgermeister Sören Link – beide sind Mitglieder des MSV Duisburg und damit auch dem Sport in der Stadt verbunden – das Wort ergreifen werden.

In unseren Vereinen wird Integration und das Miteinander von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion, Geschlecht, Alter und politischer Position gelebt. Stadtsportbund Duisburg

Rund 400 Vereine und 90.000 Mitglieder sind unter dem Dach des Stadtsportbundes organisiert. In der „Duisburger Erklärung“ des SSB heißt es: „Was wir derzeit erleben: Menschen und Parteien mit Gedanken, die unserer demokratischer Ordnung widersprechen, gewinnen an Aufmerksamkeit und Zulauf. Hetze und Missgunst werden alltäglich. Das Internet ist voll davon. Was wir aber auch erleben: Immer mehr Menschen widersprechen dieser Haltung und machen sich stark für die Werte, die unsere Gesellschaft groß gemacht hat. Werte, die uns seit über 75 Jahren Frieden ermöglicht haben. Werte, für die der Sport steht und ohne die Sport nicht funktioniert. Duisburg ist nicht braun. Duisburg ist bunt wie die Farben unserer Vereine. Diese Wahrheit ist auf dem Platz. Jeden Tag.“

Der Stadtsportbund unterstreicht, dass rechte Tendenzen den Idealen des Sports widersprechen. Der Verband verweist darauf, dass Integration – auch die Aufnahme Geflüchteter – in den Vereinen seit Jahren erfolgreich praktiziert werde. „In unseren Vereinen wird Integration und das Miteinander von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion, Geschlecht, Alter und politischer Position gelebt. Ganz alltäglich. Nicht frei von Spannungen, denn auch das gehört zum Alltag“, heißt es in der Erklärung des SSB.

Der Verband verweist zudem darauf, dass er seit über 30 Jahren in Form des Sportaustausches mit Calais zur Völkerverständigung beitrage. Zudem werbe er seit vielen Jahren mit der Aktion „Pink gegen Rassismus“ für ein respektvolles Miteinander im Sport.