Duisburg. Die Merkur Spielbanken NRW sind als neuer Sponsor beim MSV Duisburg an Bord. Bei den Zebras geht es weiterhin um Liquidität.

Der MSV Duisburg vermeldete am Montag, dass ein neuer Sponsor an Bord ist. Die Merkur Spielbanken NRW unterschrieben bei den Zebras zunächst bis zum Saisonende als „Exklusiv-Partner.“ Im Zuge dieses Deals fließt frisches Geld in die Kasse. Wie es in der Pressemitteilung des MSV heißt, umfasst die Partnerschaft den Bereich der Herren- und Frauen-Mannschaft des Spielvereins. Beide Teams kämpfen gegen den Abstieg – da lässt der Einstieg eines Partners, der mit Glücksspiel zu tun hat, viele Assoziationen zu.