BRBSG Homberg lässt im Topspiel hinten nichts zu

Duisburg. C-Junioren der BRBSG Homberg gewinnen auch das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten aus Mettmann deutlich mit 35:14. Nun geht es nach Weiden.

Dass die BRBSG Homberg offenbar das Nonplusultra in der Handball-Oberliga der C-Junioren ist, hat sich nun schon oft gezeigt. Und dennoch waren die beiden Trainer Christian Wetteborn und Burkhard Heesen beeindruckt. „So gut haben wir unsere Jungs noch nie decken gesehen“, zeigte sich Wetteborn verblüfft über den starken Auftritt der Mannschaft im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Mettmann-Sport, den die jungen Duisburger mit 35:14 (20:9) besiegten.

BRBSG drängt den Gegner zurück

Zwar verfügen die Homberger, die ein Kooperationsverein der HSG Homberg-Rheinhausen sind, über viele für ihr Alter groß gewachsenen Spieler, „doch auch Mettmann hat zwei, drei wirklich große Jungs“, sagt Wetteborn. „Dennoch haben wir Mettmann über weite Strecken in ihre eigene Hälfte zurückgedrängt“, wie der Coach berichtet. So standen bei Spiel­ende gerade einmal 14 Gegentore zu Buche, deren fünf gerade einmal in Hälfte zwei. „Und dennoch machen wir selbst wieder so viele Tore wie in den meisten Spielen. Darunter waren allein 18 Tempogegenstöße“, so der Coach, der sich zudem darüber freut, dass auch in der C 2 die Leistung stimmt.

Schon in den beiden Wochen zuvor ließ die BRBSG nichts anbrennen, gewann mit 48:33 (26:13) bei der HSG Münsterbachtal und 39:18 (18:9) gegen die MTG Horst Essen, sodass die Homberger mit nun 20:0 Punkten weiterhin ganz oben stehen. Am Samstag (14.15 Uhr) geht es nun zum neuen Tabellenzweiten HC Weiden 2018.

BRBSG: Phil Drespa (7), Torge Thyssen, Benedikt Butzbach (je 5), Ben Weiler (4), Jona Handel, Maximilian Zobel, Rayman Wetteborn (je 3), Mladen Canic (2), Leo Feldkamp, Nils Wengler, Hendrik Preetz.

