CR vor Klassenerhalt: Erst die Partie, dann die Party

Duisburg Am Sonntag steigt beim Club Raffelberg die legendäre Karnevalsfeier. Vorher wollen die Herren für die nötige gute Stimmung sorgen.

Die Party ist bereits ausverkauft – doch bevor die traditionelle wie legendäre Karnevalsfeier des Club Raffelberg mit Getröte und Helau losgeht, wollen die Herren in Grün und Schwarz für die entsprechend gute Grundstimmung sorgen. Am Sonntag um 12 Uhr treffen die Duisburger in der 2. Hallenhockey-Bundesliga daheim auf den Bonner THV.

Erinnerung an Aufstiegsserie

„Eine echte Rivalität ist nicht entstanden“, sagt Trainer Tim Leusmann. „Aber das Hinspiel war schon brisant.“ Der Grund: Im November 2022 wurde aufgrund eines Verbandsfehlers eine nachträgliche Relegationsserie um den Zweitliga-Aufstieg angesetzt, die der CR nach drei mitreißenden Spielen vor je ausverkaufter Kulisse für sich entscheiden konnte. Nun spielt auch Bonn in Liga zwei – und diese gemeinsame Geschichte verbindet nun einmal.

Weitere Artikel:

Zudem ist die Partie nicht gerade unwichtig: Zwar sieht für Raffelberg alles nach einem geglückten Klassenerhalt aus, doch die Gastgeber können bereits alles klarmachen. Gewinnt der CR gegen die Bundesstädter, dann ziehen die Hausherren nicht nur mit Bonn gleich, sondern haben bereits vor den beiden abschließenden Spielen den Ligaverbleib in Sack und Tüten – der HC Essen 99 könnte den Rückstand dann nicht mehr aufholen. „Bonn hat eine eingespielte Mannschaft“, mahnt Leusmann, der lediglich auf Backup-Keeper Ilko Dartsch verzichten muss.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg