Den Frauen des MSV Duisburg fehlen Qualität und ein Konzept

Duisburg Der Abstand auf das rettende Ufer ist weiter angewachsen. Bei einem Abstieg aus der Bundesliga ist die Zukunft ungewiss. Ein Kommentar.

Vor den Heimspielen des MSV Duisburg in der Fußball-Bundesliga der Frauen flimmert immer dieser selbstgedrehte Image-Film über die Anzeigetafel, in dem mehrere Spielerinnen der Zebras die negativen Behauptungen zitieren, die über sie im Umlauf sind. „Wir sind nicht gut genug, haben sie gesagt“, heißt es da, oder: „Wir haben keine Chance, haben sie gesagt.“ Wer immer „sie“ auch sind, nach zwölf absolvierten Spieltagen bleibt festzuhalten, dass sie so falsch nicht gelegen haben. Dem noch immer sieglosen Tabellenletzten fehlt – auch dies eine These aus dem Film – ganz offensichtlich die Qualität, um den dritten Abstieg in die Zweitklassigkeit noch abwenden zu können.

Nach dem Wochenende sind es nun sieben Punkte, die den MSV vom rettenden Ufer trennen, weil sich RB Leipzig durch den 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln wieder am 1. FC Nürnberg vorbei auf den ersten Nichtabstiegsplatz geschoben hat. Das untermauert freilich die Beobachtung, dass sich in der aktuellen Spielzeit keine zwei Teams ausmachen lassen, die Trainer Thomas Gerstner und seine Schützlinge hinter sich lassen könnten. Selbst Neuling Nürnberg, vor Wochenfrist mit 2:1 in der Schauinsland-Reisen-Arena siegreich, ist als nun wieder Vorletzter schon auf sechs Punkte enteilt. Wo soll die Hoffnung noch hergeholt werden, überhaupt nur in die Nähe der vermeintlichen Kontrahenten im Tabellenkeller zu kommen?

Kein positiver Trend gegen Hoffenheim

Tatsächlich gab es Stimmen, die aus dem Umstand, dass dem 0:9 im Hinspiel in Hoffenheim nur eine wesentlich knappere 0:2-Heimniederlage folgte, einen positiven Trend deuten wollten. Dazu gab es aber über 90 Minuten praktisch keinen Ansatz. Vielmehr nahm die Partie den mittlerweile üblichen Verlauf: Der MSV wird von Beginn an in die Defensive gedrängt, kassiert irgendwann den unvermeidlich scheinenden Rückstand, hält das Ergebnis so gut so lange, wie es geht, offen und versucht dann in der Schlussphase mit beschränkten Mitteln, offensiv etwas zu erreichen – woraufhin dann ganz schnell das entscheidende Gegentor fällt. Dass so im bisherigen Saisonverlauf nicht ein einziges Mal eine Führung heraussprang, ist zwangsläufig.

Es stellt sich unweigerlich die Frage: Wo soll das hinführen? In die zweite Liga, würde normalerweise die Antwort lauten. Angesichts der Verwerfungen, die dem Gesamtverein bei einem gleichzeitigen Abstieg der Männer aus der 3. Liga drohen, ist das aber keineswegs selbstverständlich. Und selbst wenn doch – was wäre dort das Ziel? Wieder aufsteigen, um danach erneut planarm gegen den Abstieg zu kämpfen? Ohne ein irgendwie geartetes Konzept steht hinter dem höherklassigen Frauenfußball in Duisburg ein überdimensionales Fragezeichen.

