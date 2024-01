Zoolauf Der Duisburger Zoolauf geht am 28. Juni in die 15. Runde

Duisburg Ab sofort sind Anmeldungen für den 15. Duisburger Zoolauf möglich. Der Erlös kommt diesmal den Riesenschildkröten zugute.

Der Startschuss für Meldungen zum 15. Zoolauf in Duisburg am Freitag, 28. Juni, ist gefallen. Ab sofort können sich Laufinteressierte ihre Startplätze im Internet unter der Adresse www.zoolauf.de sichern. Die Einnahmen aus den Tandem-Rennen vorbei an Löwen, Pandas, Kattas und Pinguinen unterstützen den Zoo Duisburg bei der Neugestaltung des Geheges für Riesenschildkröten. Turtle-Power bringt an die Startlinie in der Nähe des Streichelzoos.

Der Stadtsportbund Duisburg richtet in diesem Jahr ein Sommernachts-Sportfest für Frauen-, Männer und Mixed-Teams aus. Passend und mit einem Augenzwinkern zum Thema Schildkröten: Erstmals laden die Veranstalter zum Nordic-Walking/Walking über fünf Kilometer mit Zeitnahme ein. Langsamer als die Läuferinnen und Läufer, aber genauso zielstrebig, können die Starterinnen und Starter ihre Doppelrunde vorbei an Tieren aus fünf Nationen walken. Wie immer gilt das Arche-Noah-Prinzip. Je zwei Starterinnen und Starter bilden ein Team. Die Teilnehmerzahl ist auf 500 Paare begrenzt.

Gleich fünf Starts bieten die Möglichkeit, weit vorne zu sein. Das Programm beginnt mit dem Schülerlauf über 800 Meter um 16:30 Uhr. Es folgt der Minihelden-Lauf (bis einschließlich sechs Jahre) über 400 Meter (16:45 Uhr). Nordic-Walking und Walking ist um 17 Uhr möglich. Die Mixed-Staffeln über zweimal 5000 Meter gehen um 18.15 Uhr auf den 2,5 Kilometer langen Rundkurs. Hier gilt übrigens: Ladies first. Die Frauen machen den Anfang. Die Männer übernehmen den Schlusslauf. Die Frauen- und Männerstaffeln gönnen sich ab 19:45 Uhr ebenfalls über zweimal 5000 Meter das buchstäblich tierisch große Laufvergnügen.

Beim Zoolauf ist nicht nur Schnelligkeit gefragt, auch Kreativität zahlt sich aus. Die drei Paare mit dem schönsten Kostüm kommen aufs ebenfalls Treppchen und erhalten einen Sonderpreis. Tierisch schöne Team-Namen werden gern gesehen. Der Zoolauf Duisburg hat sich als Fun-Run in der Szene einen Namen gemacht. Der Spaß beginnt damit bereits bei der Meldung.

