Die Duisburger Sporthöhepunkte 2024

Duisburg Das neue Sportjahr wird in Duisburg ruhiger als 2023. Die klassischen Veranstaltungen stehen 2024 im Mittelpunkt.

2024 wird im Duisburger Sport etwas ruhiger sein als 2023. Das ist wenig überraschend, waren im vergangenen Jahr die Kanu-WM, die Ruhr Games und die Finals Höhepunkte im Sportkalender. Langweilig wird es aber dennoch nicht werden. Dafür sorgt schon allein der Stadtsportbund, der den größten Teil der Veranstaltungen ausrichtet.

Los geht es traditionell schon in dieser Woche mit dem Turnier um den Fußball-Stadtpokal in der Sporthalle an der Krefelder Straße in Rheinhausen. Am Donnerstag, 4. Januar, und am Freitag, 5. Januar, stehen die Vorrundenspiele auf dem Programm. Am Samstag steigt die Endrunde. Am Samstag, 27. Januar meldet sich der ASV Duisburg mit dem ersten Teil der Winterlaufserie. Teil zwei folgt am 24. Februar, der dritte Part steht für den 23. März im Kalender.

Duisburger Marathon bereits am 5. Mai

Einen Monat früher als geplant steigt der 41. Rhein-Ruhr-Marathon. Ursprünglich war der 2. Juni vorgesehen – da stehen aber umfangreiche Bauarbeiten in der Schauinsland-Reisen-Arena an: Der Rasen erhält eine neue Drainage. Somit gehen die Marathonis bereits am Sonntag, 5. Mai, an den Start. Zwei Tage vorher, am 3. Mai, steigen die Schülerläufe.

Vom 21. bis zum 23. Juni feiert der Sportaustausch mit Calais in Duisburg sein Comeback. Zuletzt waren die Franzosen vor der Corona-Pandemie zu Gast gewesen. Im letzten Jahr trafen sich Sportlerinnen und Sportler aus beiden Städten in Calais. „Wir wollen das Programm diesmal breiter aufstellen. Wir denken an elf bis zwölf Sportarten“, sagt Uwe Busch, Geschäftsführer des Stadtsportbundes.

Duisburger Lichterlauf am 14. September

Am Freitag, 28. Juni, steigt die 15. Auflage des Duisburger Zoolaufes. Nach der Sommerpause geht es mit dem nächsten Lauf weiter. Am 21. August steht der Targobank-Run auf dem Programm – und damit erstmals nicht an einem Donnerstag, sondern an einem Mittwoch. Die Triathleten nehmen den Sportpark am Sonntag, 1. September, beim Ironman 70.3 in Beschlag.

Am Samstag, 7. September, lädt der Stadtsportbund zum Aktionstag „Duisburg bewegt sich.“ Einen Tag später folgt die Duisburger Radwanderung. Am Samstag, 14. September, geht es beim Lichterlauf wieder um die Finanzierung der Beleuchtung der Laufstrecke an der Regattabahn. Der Rhein-City-Run auf der Halbmarathon-Distanz zwischen Düsseldorf steht für den Sonntag, 27. Oktober im Kalender.

Die Sportschau des Stadtsportbundes mit der Sportlerehrung wird am Freitag, 22. November, im Theater am Marientor über die Bühne gehen.

