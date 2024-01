Duisburger SV 98 lässt erst gar keine Spannung aufkommen

Duisburg Das Spitzenspiel der Wasserball-Bundesliga, Gruppe B, nimmt einen unerwartet eindeutigen Verlauf. Die Gastgeber freut es

Die Frage nach dem Spieler des Tages erübrigte sich am frühen Sonntagnachmittag. Natürlich musste die Wahl auf Nick Möller fallen. Der 27-jährige Schnellschwimmer in Diensten des Wasserball-Bundesligisten Duisburger SV 98 lief im Spitzenspiel der Gruppe B zur Höchstform auf. Zum überraschend deutlichen 15:6 (4:2, 1:1, 5:0, 5:3)-Erfolg über den bis dato ebenfalls noch ungeschlagenen SVV Plauen steuerte der frühere Nationalspieler acht Treffer bei.

Weitere Artikel:

Das Duell mit den Vogtländern war mit Spannung erwartet worden. Spannung ließen die 98er im Schwimmstadion aber nicht aufkommen. Nach dem 2:2 (6.) setzten sie sich auf 5:2 (13.) ab. Mit der Pausensirene konnte Plauen in Überzahl verkürzen; es blieb für lange Zeit ihr letztes Erfolgserlebnis. Denn in der zweiten Hälfte brillierten die 98er im Angriff wie in der Abwehr und kauften ihren Gästen klassisch den Schneid ab. Neben Nick Möller stach vor allem Torhüter Stefan Popovic hervor. Der DSV blieb fast elf Minuten ohne Gegentreffer und baute die Führung auf 12:3 (27.) aus.

„Ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, dass es nach der Winterpause gleich so gut laufen würde. Das war ein Statement“, zeigte sich Trainer Christian Vollmert angetan: „Man hat deutlich gesehen, dass wir als Mannschaft taktisch gereift sind.“ Am Samstag (16.30 Uhr) tritt der DSV 98 zum Nachholspiel beim Tabellenvierten SV Würzburg an.

Tore: Möller (8), Tanaskovic (2), Boffen, Grohs, Hermes, Schmidt, Schöpp. (kök)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg