Duisburger SV 98 muss zwei Ungarn in den Griff bekommen

Duisburg Für den DSV 98 gilt es, die starke Leistung aus dem Plauen-Spiel zu bestätigen. Zweitliga-Derby nahm deutlichen Verlauf.

Zsombor Lendvai. Szilviusz Tapaszto. Nie gehört? Die beiden Herren, 19 und 21 Jahre jung, kommen aus Ungarn. Im vergangenen Sommer sind sie zum SV Würzburg gewechselt und tragen nun maßgeblich dazu bei, dass die Unterfranken in der Wasserball-Bundesliga (Gruppe B) eine gute Rolle spielen. Mehr als die Hälfte der Würzburger Treffer geht auf das Konto der Magyaren.

„Auf die beiden müssen wir achten“, weiß Christian Vollmert, Trainer des Duisburger SV 98, der am Samstag (16.30 Uhr) im Wolfgang-Adami-Bad vorstellig wird. Nach sieben Siegen aus sieben Spielen und vor allem nach dem überzeugenden Erfolg im Spitzenspiel gegen Plauen kommen die 98er nicht umhin, die Favoritenrolle anzunehmen. Vollmert mahnt jedoch eindringlich davor, den Tabellenvierten zu unterschätzen: „In Würzburg ist es immer schwierig. Sie haben eine kämpferisch starke Mannschaft. Abgesehen von den Play-offs in der vergangenen Saison waren das oft enge Spiele.“

Der Ur-98er hofft, dass seine Schützlinge die Leistung aus dem Plauen-Spiel bestätigen können, denn das wäre wohl gleichbedeutend mit der Fortsetzung der Erfolgsserie. Personell kann Vollmert beinahe aus dem Vollen schöpfen. Fabian Gromann hat seine Knieverletzung auskuriert. Einziger Ausfall ist somit Gabriel Dostlebe (Schulter). Terminiert worden ist mittlerweile das Achtelfinale im Deutschen Wasserball-Pokal, in dem Bayer Uerdingen am Samstag, 10. Februar (14.30 Uhr) zum Pokalfight bittet.

Einen überraschend deutlichen Verlauf nahm derweil das Duisburger Derby in der 2. Liga West. Der ASCD II, amtierender Meister und Pokalsieger, wies den DSV 98 II mit 24:7 (3:4, 4:1, 9:2, 8:0) in die Schranken. Bis zum 5:5 (11.) begegneten sich die Nachbarn auf Augenhöhe, dann zogen die Amateure, die in dieser Besetzung in der Bundesliga gut mithalten würden, auf und davon. Trainer Nils Elsenpeter konnte sechs Spieler aus der ersten Mannschaft sowie die Alt-Internationalen Tobias Kreuzmann, Lazar Kilibarda, Julian Real und Paul Schüler einsetzen. Bei den 98ern saß in George Tarnovetchi, langjähriger Bundesliga-Spieler der SGW Köln, ein neues Gesicht auf der Trainerbank.

Tore ASCD II: Gemalmazoglu (7), Kammermeier, Kolak, Nosnik (je 4), Satter (2), Gusakov, Real, Schüler

.Tore DSV 98 II: Boffen, Kalberg (je 2), Graue, Schimanski, Theis. (kök)

