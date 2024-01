FSV Duisburg: Erol Ayar hat einen neuen Trainer gefunden

Duisburg Der abstiegsbedrohte Landesligist braucht eine große Kraftanstrengung, um den Durchmarsch in die Bezirksliga zu verhindern.

Die Suche ist beendet: Der Trainerjob beim abstiegsbedrohten Fußball-Landesligisten FSV Duisburg ist ab sofort wieder vergeben. Seit dem Rücktritt von Julien Schneider Anfang September hatte Vereinschef Erol Ayar als Interimslösung selbst an der Seitenlinie gestanden – nun präsentiert er seinen eigenen Nachfolger, der sich hochmotiviert zeigt.

„Es ist natürlich eine Mammutaufgabe, das zu schaffen, aber ich bin guter Dinge“, erklärt Alessandro Vergaro. Der 45-Jährige betritt mit der Landesliga Neuland, nachdem er in der vergangenen Saison in einer ebenfalls sehr schwierigen Situation den Duisburger SV 1900 übernommen und vor dem Abstieg aus der Bezirksliga bewahrt hatte. Anschließend wechselte er als Co-Trainer innerhalb der Liga zum Mülheimer SV 07, den er aber schnell wieder verließ: „Ich war zum ersten Mal Assistent und habe gemerkt, dass das nichts für mich ist.“

Nun übernimmt der frühere Coach des SV Duissern, des DFV 08 und des SV Orsoy wieder selbst das Kommando und muss mit dem FSV, der nur das abgeschlagene Schlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter hinter sich hat, zehn Punkte aufs rettende Ufer gutmachen und mindestens vier derzeit besser platzierte Konkurrenten überholen. „Wenn ich nicht daran glauben würde, dass wir es schaffen können, hätte ich den Job nicht übernommen“, so Vergaro, der Erol Ayar schnell das Ja-Wort gab: „Wir sind schon seit über 20 Jahren befreundet.“

Für den FSV kann der Weg nur noch nach oben führen. Das ist dem neuen Trainer Alessandro Vergaro bewusst. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Am Donnerstagabend will er an der Warbruckstraße erstmals seinen Kader um sich versammeln. In den ersten zwei Trainingswochen soll die konditionelle Arbeit im Vordergrund – an den vielzitierten „Körnern“ hatte es in der Hinrunde oft gemangelt, als zahlreiche Spiele in der Schlussphase verloren gingen. „Ich habe die Mannschaft ein paarmal gesehen, sie hat auch viel Pech gehabt“, findet der neue Coach, der hofft, dass einige derzeit geplante Neuverpflichtungen zeitnah realisiert werden können. Zuletzt hatte der FSV Eugene Ofosu-Ayeh (Hamborn 07), Ahmed Bakare (Westfalia Herne) und Burak Mumcu (Alemannia Essen) als Zugänge präsentiert.

Nach einem guten Monat Einarbeitungszeit und dem Kreispokalspiel bei A-Liga-Spitzenreiter FC Taxi (4. Februar) als Generalprobe warten auf Vergaro und den FSV gleich zwei eminent wichtige Spiele. Am 18. Februar ist der direkte Tabellennachbar SpVgg Sterkrade-Nord zu Gast, eine Woche später geht es zum SV Budberg. Sechs Punkte daraus sind fast schon Pflicht, um das große Ziel realistisch im Auge zu behalten.

