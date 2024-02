Füchse Duisburg lassen auch Ray Brice gehen

Duisburg Dem US-Amerikaner liegt ein Angebot aus dem Ausland vor. Womöglich zieht es auch ihn in die Profiliga Großbritanniens.

Acht Spiele stehen für die Füchse in der laufenden Eishockey-Saison noch an – und die wird der Oberligist EV Duisburg mit einer rein deutschen Mannschaft bestreiten. Denn der letzte noch verbliebene Kontingentspieler, Raymond Brice, wird das Team nun auch verlassen.

Neun Tore, 13 Vorlagen

Erst im Oktober hatte der EVD den US-Amerikaner nachverpflichtet. 24 Mal trug er das schwarz-rote Trikot und kommt dabei auf neun Tore und 13 Vorlagen. Wie schon Zack Phillips und Geoff Kitt zuvor, die jeweils die Erwartungen an einen ausländischen Profispieler nicht erfüllen konnten, bat nun auch Brice, der zumindest durch seine Geschwindigkeit auffiel, um eine Vertragsauflösung. Grund hierfür ist ein „Angebot aus dem Ausland“, wie die Füchse melden. Gerüchten zufolge soll er sich ebenfalls Manchester Storm in der britischen Profiliga anschließen, wo bereits Phillips spielt, der dort in 14 Spielen sechs Tore und sechs Vorlagen verbucht und somit einen besseren Punkteschnitt als beim EVD hat – hier waren es sechs Tore und acht Vorlagen in 24 Spielen. Nach längeren Gesprächen habe der EVD der Auflösung zugestimmt.

Wie die Füchse erklären, gab es nicht den Plan, Brice vor Saisonende gehen zu lassen. Füchse-Geschäftsführer Tom Södler wird so zitiert: „Ray ist ein harter Arbeiter und wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz. Wir wünschen ihm für seine neue Herausforderung alles Gute.“

