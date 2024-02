Füchse Duisburg leihen Hegmann an Zweitligisten aus

Duisburg Der zuletzt verletzt fehlende Torhüter soll Erfahrung beim DEL2-Dritten sammeln. Schwarte bestreitet die vier letzten Saisonspiele.

Nun kommt doch noch ein „halber“ Abgang hinzu – aber mit der deutlichsten Möglichkeit des Verbleibs in Duisburg über die laufende Saison hinaus. Denn wie die Füchse Duisburg mitteilen, wird Torhüter Fabian Hegmann für die Dauer der Play-offs an den Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau ausgeliehen. Der EV Duisburg wiederum hat die Play-offs in der Eishockey-Oberliga verpasst.

Hegmann, der zuletzt aufgrund einer Verletzung pausieren musste, schließt sich vorübergehend den Westsachsen an, die in der DEL2 aktuell Rang drei belegen. Der 23-jährige gebürtige Duisburger kam zu Beginn der Saison von den Moskitos Essen zurück zum EVD, für den er bereits bis zur U 16 im Nachwuchs gespielt hatte. In einer weitgehend missglückten Saison ist Hegmann einer der Lichtblicke – gemeinsam mit seinem Torhüterkollegen Linus Schwarte, der bereits sein drittes Jahr in Duisburg absolviert und ebenfalls bärenstarke Auftritt absolviert hat. Zuletzt war Schwarte einer der Matchwinner in Rostock, wo er nach einem 1:1 in regulärer Spielzeit und nach Verlängerung alle zehn Penaltys der Piranhas abwehrte.

Für Hegmann gehe es nun darum, Erfahrung und Eindrücke auf hohem Niveau zu sammeln.

