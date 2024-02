Füchse Duisburg müssen auch auf Hahnebeck verzichten

Duisburg Der Deutsch-Schwede verlässt den Oberligisten Richtung Hannover mit der Option auf Rückkehr. Ausfalldauer für Schymainski steht wohl fest.

Wieder einer weniger – aber immerhin mit der Option der Rückkehr. In den vier noch ausstehenden Saisonspielen müssen die Füchse nun auch auf Rasmus Hahnebeck verzichten. Der Deutsch-Schwede schließt sich für den Rest der Saison den Hannover Indians, die sich im Gegensatz zum EV Duisburg für die Play-offs qualifiziert haben.

Wir wünschen ihm für sein Vorhaben alles Gute und schließen eine Rückkehr an die Wedau für die kommende Saison nicht aus. Tom Söder - Füchse-Geschäftsführer

Dass das Team vom Pferdeturm auf den 21-Jährigen aufmerksam geworden ist, ist kaum verwunderlich. Denn obwohl die Saison für die Schwarz-Roten so schlecht verlaufen ist, ist Hahnebeck einer der wenigen Spieler, die sich sogar noch weiterentwickelt haben. Er übernimmt Verantwortung, ist schnell im Kopf und auf dem Eis – und will nun wohl testen, wie das in einem anderen Team funktionieren könnte.

„Rasmus ist ein junger und talentierter Spieler, der sich bei uns gut eingefügt hat. Wir hätten ihn gerne behalten, aber wir können auch nachvollziehen, dass er die Chance ergreifen will, sich in den Play-offs zu beweisen. Wir wünschen ihm für sein Vorhaben alles Gute und schließen eine Rückkehr an die Wedau für die kommende Saison nicht aus“, wird Füchse-Geschäftsführer Tom Södler in der Mitteilung des Eishockey-Oberligisten zitiert. In 84 Spielen für den EVD erzielte er zwölf Tore und 23 Vorlagen.

Der junge Schwede mit deutschen Vorfahren kam während der vergangenen Saison vom schwedischen Drittligisten Enköpings SK an die Wedau. „Ich bin den Füchsen sehr dankbar für die Chance, die sie mir gegeben haben, aber ich möchte auch die Möglichkeit nutzen, in den Play-offs zu spielen und mich zu zeigen. Ich hoffe, dass die Fans das verstehen“, sagte er gemäß Füchse-Mitteilung.

Derweil steht fest, dass Martin Schymainski wohl glücklicherweise keine Verletzung des Schultereckgelenks, wohl aber der Bänder erlitten hat. „Wir brauchen nun noch eine Zweitmeinung, ob er operiert werden muss“, erklärt Södler. Die Ausfallzeit beträgt wohl vier Monate.

