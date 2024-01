Füchse-Fans feiern trotz böser Klatsche in Tilburg

Duisburg Die Füchse Duisburg gehen mit kleinem Kader bei den Tilburg Trappers zweistellig baden. Trainer Christoph Schubert: „Habe keine Worte.“

Freilich – die Füchse waren dezimiert. Neun Stürmer, fünf Verteidiger. Keine drei Reihen. Aber eine Entschuldigung, sich gar nicht zu wehren, ist das noch lange nicht. Und genau das haben sie mindestens im ersten Drittel getan. Dass die Niederlage des Eishockey-Oberligisten EV Duisburg nicht noch höher ausgefallen ist, als das 3:13 (0:6, 3:3, 0:4) hat sicherlich auch damit zu tun, dass die gastgebenden Tilburg Trappers nach der 6:0-Führung zur ersten Pause eine ganze Zeit lang auf Ergebnisverwaltung geschaltet hatten.

„Dazu gibt es nichts zu sagen“, sagte Füchse-Trainer Christoph Schubert im Anschluss an die Partie. „Ich habe keine Worte. Ich muss unseren Fans danken, dass sie uns das ganze Spiel über angefeuert haben. Zwei Leute tun mir heute so richtig leid. Und das sind unsere beiden Torhüter, die das ganze Spiel über allein gelassen worden sind“, so der Coach. Tatsächlich hatten sich etliche Duisburger Fans auf den Weg gemacht und sangen auch nach dem 0:6 immer noch: „Schwarz und Rot, ein Leben lang!“

Schwarz und Rot, ein Leben lang! Die Fans der Füchse - feuerten ihr Team trotz aussichtslosen Rückstands vorbildlich an.

Das Spiel kippte früh in Richtung der Niederländer. Nach 55 Sekunden kassierte Dominik Piskor die erste Strafe des Spiels, keine Minute später lagen die Trappers vor 2676 Zuschauern im IJssportcentrum Stappegoor in Führung. Nach einem harten Check von Piskor, der seinen Gegenspieler von hinten traf, gab es in der achten Minute eine Auseinandersetzung direkt vor der Duisburger Bank, doch viel mehr Emotionen gab es dann auch nicht wirklich. Bezeichnend eine Szene in der zwölften Minute, als einer der Schiedsrichter stürzte und dabei Füchse-Abwehrspieler Eric Stephan zu Fall brachte.

Drei Tore im zweiten Drittel

Die drei Treffer erzielten die Gäste im zweiten Drittel. Erst setzte Geoff Kitt nach, als Trappers-Goalie Cedrick Andree die Scheibe sicher wähnte, was sie aber nicht war. Er berührte die Scheibe aber wohl nicht mehr, sodass Manuel Neumanns Schuss durchrutschte. Beim 2:8 legte Martin Schymainski all seinen Frust in den Schuss, Treffer Nummer drei setzte Raymond Brice nach einem Konter.

Verteidiger Maurice Becker, von dem sich die Füchse vor wenigen Tagen getrennt hatten, hat inzwischen einen neuen Verein gefunden. Er spielt künftig für den EV Lindau in der Oberliga Süd.

Am Sonntag (18.30 Uhr, Pre-Zero-Rheinlandhalle) sind die Hammer Eisbären an der Wedau zu Gast.

Tore: 1:0 (1:52) Huisman (Joly, van Soest), 2:0 (6:09) Hermens (Oliver, Schults), 3:0 (8:03) Vogelaar (Muller, Huisman/5-3), 4:0 (10:04) Oliver (Sars, Timmer), 5:0 (14:22) de Bonth, 6:0 (18:55) Vogelaar (Gracel, Sars), 6:1 (27:27) Neumann (Pfeifer, Stephan), 7:1 (29:53) Gracel (Borgman, Hermens/5-4), 8:1 (32:51) Gracel (Hessels, Muller), 8:2 (34:10) Schymainski (Brice, Stroh), 9:2 (37:39) Huisman (van Soest), 9:3 (39:31) Brice, 10:3 (40:18) Gracel (Timmer), 11:3 (46:58) Sars (Huisman, Vogelaar), 12:3 (55:20) Vogelaar (van Soest, Hessels), 13:3 (56:51) Joly (Hessels, Vogelaar). Strafen: Tilburg 8, Duisburg 14. Zuschauer: 2676.

