Hamborn 07: Auf trüben November folgt harte englische Woche

Duisburg Oberligist Hamborn 07 kann dem Pokalspiel bei RWO bislang keine Aufmerksamkeit widmen. Ein Stürmer hofft auf das Ende seiner Misere.

Das große Spiel am kommenden Mittwoch wirft seine Schatten voraus – oder, Julian Berg? „Tatsächlich war das immer noch kein Thema bei uns“, erwidert der Trainer von Fußball-Oberligist Hamborn 07. Das Viertelfinale im Niederrheinpokal, in dem die Löwen beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen antreten müssen, ist aktuell nicht mehr als eine Etappe in einer englischen Woche, die es für die Schwarz-Gelben noch einmal so richtig in sich hat. Der Auftakt führt sie am Sonntag (15 Uhr) zum Tabellenzweiten Ratingen 04/19; sieben Tage später endet die Hinrunde im heimischen Holtkamp gegen die SpVg Schonnebeck.

Wobei: So ganz stimmt die vorherige Aussage nicht. „Ich habe den Jungs den Plan für die kommende Woche mitgeteilt. Montag und Freitag Training, Mittwoch Spiel“, führt Berg aus. Dreimal 90 Minuten, einmal vielleicht sogar mehr, wenn‘s richtig gut läuft – da wollen die Kräfte gut eingeteilt sein. Immerhin konnten die Hamborner nach dem 2:2 gegen Kellerkonkurrent Mülheimer FC 97 eine Woche lang an ihren Ressourcen arbeiten, wie es der Trainer formuliert, ehe es dann mit der Vorbereitung auf das Gastspiel im Ratinger Sportpark losging.

Der November war für die Hamborner letztlich ein so trüber, wie es der Ruf besagt, der diesem Monat vorauseilt. Aus den drei Heimspielen gegen mehr oder weniger auf Augenhöhe befindliche Gäste sprangen nur zwei Punkte heraus, der ominöse Abstiegsstrich ist nah und könnte schon am Sonntag in der Tabelle über der Zeile „Hamborn 07“ zu finden sein, denn für Nachbar MFC dürften gegen den Vorletzten SC St. Tönis drei Punkte zumindest machbar sein. Dann würden die Ruhrstädter vorbeiziehen, falls den Löwen in Ratingen nichts gelingt.

Hamborn hat gegen Ratingen zweimal nicht verloren

Das ist aber naturgemäß der Fall, mit dem sich Julian Berg gar nicht beschäftigen will. „Wir wollen bis zum Jahresende noch so viele Punkte wie möglich holen. So eine optimale Ausbeute ist uns gegen vermeintlich gleichwertige Gegner nicht gelungen, also wollen wir das jetzt gegen Mannschaften schaffen, gegen die man uns das nicht zutrauen würde“, so der 07-Coach. In der Vorsaison gab‘s immerhin sowohl daheim als auch in der Dumeklemmerstadt jeweils ein 2:2-Unentschieden. Damit könnte Hamborn aktuell sicher auch gut leben.

Zwei eigene Tore lägen schon über dem Schnitt des immer noch offensivschwächsten Oberligisten. 15 reale Treffer (das 2:0 in Büderich war eine Wertung) in 15 Spielen bleiben weit hinter den eigenen Erwartungen zurück. Allen voran hofft Mittelstürmer Kevin Menke, dass ihm eine komplette Hinrunde ohne Torerfolg erspart bleibt. Am Sonntag kann er wieder auf die Unterstützung durch Justin Bock setzen. Dafür fehlt Robin Fuhrmann weiter verletzt. Kein Thema mehr ist der erst zu Saisonbeginn verpflichtete Eugene Ofosu-Ayeh: Sein Vertrag wurde aufgelöst.

