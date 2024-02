Marathon-Pater: Für acht Sportrollstühle durch die Antarktis

Duisburg Der Duisburger Pater Tobias erlief beim White Continent Marathon eine Spendensumme von 24.500 Euro, die Kindern zu Gute kommen.

Als Pater Tobias die Sporthalle der Christoph-Schlingensief-Schule in Oberhausen betrat, richteten sich die Blicke vieler Kinder sofort auf ihn. Schüler Lukas schaute den Besucher freudestrahlend an. Er fuhr mit seinem Rollstuhl auf Pater Tobias zu, redete mit ihm und zeigte ihm dann, wie er einen Basketball dribbelt. Der Geistliche genoss das Gespräch mit Lukas.

Wenn sie in diesen Stühlen sitzen, bekommen die Kinder ein richtiges Freiheitsgefühl. Ina Lorbach - Schulleiterin

Pater Tobias hatte an diesem Vormittag auch etwas mitgebracht: einen Scheck in Höhe von 24.500 Euro. Dank dieser Spende kann die Förderschule nun acht hochwertige Sportrollstühle inklusive Polsterung anschaffen. „Wenn sie in diesen Stühlen sitzen, bekommen die Kinder ein richtiges Freiheitsgefühl“, sagte Schulleiterin Ina Lorbach und ergänzte: „Damit ist ein Schulunterricht auf Augenhöhe möglich.“

Anlässlich seines Besuchs erzählte Pater Tobias, wie er die Spendengelder zusammenbekam. Im Januar 2024 startete der Prämonstratenser beim „White Continent Marathon“ in der Antarktis. Als einziger Deutscher nahm er an dem Rennen auf King George Island teil – bei extremen Bedingungen. „Kalt war es und sehr anstrengend“, berichtete der bekannte Marathon-Pater.

Ungewohntes Streckenprofil

Das Streckenprofil war ungewohnt. Nach jeweils einem Kilometer musste die Gruppe umdrehen und wieder zurück zum Ausgangspunkt laufen. Die Höhenunterschiede machten es den Läufern nicht einfach. „Ich bin zufrieden, dass ich einen Halbmarathon finishen konnte“, sagte Pater Tobias, der trotz Knieschmerzen nicht ans Aufgeben dachte.

Glücklich war er über die Spendenbereitschaft, die es rund um den Lauf in der Antarktis gab. Pater Tobias nahm die extreme Herausforderung in Angriff, um die Kinder in Oberhausen glücklich zu machen. „Ich bin begeistert, dass die Leute auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten weiterhin meine sozialen Projekte unterstützen“, sagte der Ausdauersportler. Das freute auch Xenia Dally. „Es ist schön, was Sie für die Kinder bewirken konnten“, sagte die stellvertretende Schulleiterin. Die neuen Rollstühle sollen um Ostern herum in Oberhausen eintreffen. „Damit können die Schüler die ganze Bandbreite an Sportarten ausüben“, erklärte Physiotherapeutin Nicole Rikken, die an der Schule arbeitet. Ob Tanzen, Badminton oder Tischtennis – alles sei möglich. Und Schüler wie Lukas können es kaum erwarten, demnächst in einem der neuen Sportrollstühle zu sitzen.

Spendenkonto:

Projekt LebensWert.

IBAN: DE34 3606 0295 0010 7660 36

