MSV Duisburg: Auftaktgegner 1860 München klärt Trainerfrage

Duisburg/München Der MSV Duisburg startet am 20. Januar bei 1860 München ist die Restrunde. Die Löwen verpflichten Trainer Argirios Giannikis.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg startet am Samstag, 20. Januar, in die Mission Klassenerhalt. Die Zebras spielen dann um 16.30 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße gegen den TSV 1860 München. Die Löwen erleben turbulente Wochen und Monate. Überraschend ist 1860 als 15. der Tabelle in den Abstiegskampf verwickelt. Der Verein präsentierte nun einen neuen Trainer. Argirios Giannikis tritt die Nachfolge von Maurizio Jacobacci, den die Münchener Anfang Dezember gefeuert hatten, an.

Somit sind beim ersten MSV-Gegner im neuen Jahr wichtige Personalien geklärt. Christian Werner fungiert als neuer Geschäftsführer Sport. Eine seiner ersten Amtshandlungen war nun die Verpflichtung von Giannikis. Zuletzt hatte Interimstrainer Frank Schmöller die Talfahrt der Löwen nicht beenden können. Der neue Chefcoach war zuletzt bis März 2022 in Griechenland bei AEK Athen tätig gewesen. Der gebürtige Nürnberger war zuvor unter anderem als Jugendtrainer beim Karlsruher SC sowie als Chefcoach bei Rot-Weiss Essen und beim VfR Aalen tätig gewesen.

900 Fans begleiten den MSV Duisburg nach München

1860-Sportchef Christian Werner sagt über den neuen Coach: „Seine Spielphilosophie ist es, das Heft des Handelns in die eigene Hand zu nehmen und trotz des Blicks auf eine stabile Defensive stets aktiven Fußball zu spielen.“ Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt für die Löwen derzeit nur zwei Punkte. 1860 will sich mit einem Sieg gegen den MSV absetzen, die Zebras wollen hingegen mit einem Erfolg Boden gutmachen. Die Meidericher dürfen sich dabei auf Unterstützung von den Rängen freuen. Alle 900 Gästetickets für dieses Spiel sind bereits vergriffen.

Duisburger Schlachtenbummler können sich derweil Tickets für das Auswärtsspiel beim SSV Ulm 1846 sichern. Die Zebras spielen am Samstag, 27. Januar, 14 Uhr in Aalen gegen die Spatzen. Tickets sind online sowie im Fanshop der Schauinslandreisen-Arena erhältlich. Zudem wird in Aalen 90 Minuten vor Spielbeginn eine Tageskasse öffnen.

