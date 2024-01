MSV Duisburg: Hockey-Macher Arno Brinkmann wird 80

Duisburg Mehr als sein halbes Leben lang war Arno Brinkmann der Vorsitzende der Meidericher Hockeyspieler. Nun feiert er seinen runden Geburstag.

Vereinsmacher wie Arno Brinkmann? Sie sind schwer zu finden. Kein Wunder also, dass die Vereine, die das Glück haben, solche Menschen in ihren Reihen zu haben, sie so ungerne die Verantwortung abgeben lassen. Der MSV Duisburg Hockey hat dies inzwischen getan. Annika Illerhaus ist die Vorsitzende. Welche Bedeutung Arno Brinkmann für den MSV hat, zeigt dies: Der Mann, der am Mittwoch 80 Jahre alt wird, führte die frühere MSV-Abteilung, die vor 103 Jahren gegründet worden ist, beziehungsweise den heutigen MSV Hockey 48 Jahre lang. Mehr als sein halbes Leben lang, beinahe die halbe Spanne der Existenz der Meidericher Hockeyspieler.

Ein „Mister MSV“

Umso mehr freuen freuen sie sich an der Borkhofer Straße in Meiderich, den runden Geburtstag mit Arno Brinkmann feiern zu können. „Arno Brinkmann ist ein Familienmensch“, weiß Annika Illerhaus zu berichten. Wäre das nicht so, hätte er den MSV Hockey kaum 43 Jahre lang gemeinsam mit seinem im Jahr 2020 verstorbenen Bruder Willi leiten können. Dazu kommen: zwei Kinder und drei Enkel.

Der Mann ist zudem Meidericher durch und durch. Zwar wurde er in Kleinensee geboren, weil seine Familie Meiderich kriegsbedingt verlassen musste, doch dann ging es fix nach Meiderich zurück, wo er schließlich aufgewachsen ist. Das wundert es kaum, dass ihm der MSV ans Herz gewachsen ist. Dem Aufsichtsrat des Vereins gehörte er rund drei Jahrzehnte an, er selbst trug das Hockey-Trikot der Zebras und hat sich als Vorsitzender massiv für die Jugendarbeit eingesetzt. Zudem sorgte nicht zuletzt seine Initiative für den Bau des neuen Kunstrasens. Arno Brinkmann ist zwar kein Fußballer, aber dennoch nicht weniger ein „Mister MSV“.

