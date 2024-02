MSV Duisburg: Kaan Inanoglu siegt mit der Türkei

Duisburg Der Nachwuchsstürmer des MSV Duisburg sammelte internationale Erfahrung in der U-19-Mannschaft. Auch Zebra Emre Cil kam zum Einsatz.

Kaan Inanoglu ist in diesen Tagen viel unterwegs. Am vergangenen Samstag spielte der 18-Jährige für den Fußball-Drittligisten MSV Duisburg beim 3:1-Sieg beim SC Verl. Auch am kommenden Samstag dürfte der Stürmer dem Kader der Zebras im Heimspiel gegen den FC Viktoria Köln (14 Uhr, Schauinsland-Reisen-Arena) angehören. Zwischenzeitlich war Inanoglu in Kroatien am Ball. Am Dienstag siegte er mit der türkischen U-19-Nationalmannschaft 1:0 gegen Schottland.

Das türkische Auswahlteam nimmt in Kroatien an einem Turnier teil. Beim abschließenden Match gegen Saudi-Arabien am Freitagv wird Kaan Inanoglu nicht mehr dabei sein – er hält sich für einen Drittliga-Einsatz beim MSV bereit. Zuletzt war Inanoglu dreimal für das Profi-Team von Cheftrainer Boris Schommers am Ball gewesen.

Kaan Inanoglu, der auch für die USA spielberechtigt wäre, hatte im Januar für die türkische U 19 debütiert. Zum 3:0-Sieg über Jordanien steuerte er einen Treffer bei. Gegen Schottland kam er nun bei seinem zweiten Einsatz erstmals über die volle Distanz von 90 Minuten zum Einsatz. Beim Spiel der Türken gegen Griechenland am vergangenen Samstag (2:1) fehlte er naturgemäß, da er bei den Meidericher Profis gefordert war.

Vertragsgespräche mit dem MSV Duisburg

Sein Duisburger Teamgefährte Emre Cil, der bei der U 19 des MSV im Mittelfeld unterwegs ist, durfte beim Spiel gegen Griechenland internationale Luft schnuppern. Der gebürtige Berliner kam zu einem fünfminütigen Einsatz.

Für Kaan Inanoglu waren die ersten beiden Einsätze für das türkische Auswahlteam der nächste Schritt in seiner noch jungen Laufbahn. Für die A-Junioren des MSV Duisburg erzielte er in dieser Saison in der Bundesliga neun Treffer. Wie der Verein und Inanoglus Berater, der frühere MSV-Profi Sercan Güvenisik, in der letzten Woche bestätigten, befinden sich derzeit beide Seiten in Gesprächen bezüglich eines Profi-Vertrages für die kommende Saison.

