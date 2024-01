MSV Duisburg: Neue Offensivkraft kommt von Werder Bremen

Duisburg Frauenfußball-Bundesligist MSV Duisburg verpflichtet Stürmerin Lisa Josten vom Ligakonkurrenten. Sie ist der vierte Neuzugang.

Frauenfußball-Bundesligist MSV Duisburg legt personell weiter nach. Am Montag heuerte der vierte Neuzugang bei den Zebras an. Vom Liga-Konkurrenten SV Werder Bremen wechselt Stürmerin Lisa Josten zum MSV. Die 31 Jahre alte Stürmerin erhält in Duisburg einen Vertrag bis zum Saisonende. Im Falle des Klassenerhaltes verlängert sich das Arbeitspapier bis zum Sommer 2025.

Ihre neue Spielstätte und ihre neuen Kolleginnen konnte Lisa Josten bereits am 10. Dezember letzten Jahres kennenlernen. Beim Spiel der Bremerinnen in Duisburg kam sie in der 67. Minute als Einwechselspielerin zum Einsatz. Damals freute sie sich über den 2:0-Sieg ihres Teams, im Nachhinein dürfte ihr dieser Erfolg nicht mehr so schmecken. Der MSV befindet sich mit nur zwei Punkten in misslicher Lage und am Tabellenende.

200 Einsätze in 1. und 2. Bundesliga

Die neue MSV-Stürmerin, die vor ihrer Bremer Zeit für den VfL Bochum, den SV Meppen und den BV Cloppenburg gespielt hat, bringt die Erfahrung aus rund 200 Einsätzen in der 1. und 2. Bundesliga mit. Für MSV-Trainer Thomas Gerstner ist Josten demnach eine neue Schlüsselspielerin. Der MSV Duisburg zitiert den Coach in seiner Pressemitteilung so: „Unbestritten, Lisa hat in ihrer Karriere häufig bewiesen: Sie kann Bundesliga! Nach dem Abgang von Julia Kappenberger ist sie genau die richtige Verstärkung in der Offensive. Wir hatten Lisa schon länger auf dem Zettel und sind uns sicher, dass sie uns in unserer Situation weiterhelfen wird.“ „Lisa bringt umfangreiche Erfahrung und offensive Qualitäten mit, die wir benötigen werden“, so Dario Mlodoch, Chef der Frauen-Lizenz-Abteilung.

Lisa Josten, die ihren Vertrag in Bremen aufgelöst hat, gibt sich in der Pressemitteilung optimistisch und kämpferisch: „Ich liebe Endspiele. Das passt gut zur Mission Klassenerhalt. Ich freue mich in jedem einzelnen Spiel, mit Emotionen und Leidenschaft an die Grenzen zu gehen, um am Ende das Ziel zu erreichen.“

Der MSV hatte vor Lisa Josten in der Winterpause bereits die isländische Abwehrspielerin Ingibjörg Sigurðardóttir, die US-amerikanische Offensivspielerin Taryn Ries und die neuseeländische Mittelfeldspielerin Jana Radosavljević verpflichtet. Damit muss die Duisburger Einkaufstour auch noch nicht beendet sein.

