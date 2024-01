MSV Duisburg: Start in die Vorbereitung mit Erfolgserlebnis

Duisburg Die Bundesliga-Frauen des MSV Duisburg setzen sich in den Niederlanden durch. Gelungenes Debüt für zwei Hoffnungsträgerinnen.

Siege sind für die Fußballerinnen des MSV Duisburg in dieser Saison etwas Seltenes. Daher sorgen auch solche in Testspielen für gute Laune. Mit einem 3:1 (2:0) beim SC Telstar in den Niederlanden ist das Tabellenschlusslicht der Bundesliga in die Wintervorbereitung gestartet.

Viele Blicke richteten sich naturgemäß auf die beiden Spielerinnen, die im restlichen Saisonverlauf für einen Aufschwung bei den Zebras sorgen sollen. Die US-Amerikanerin Taryn Ries und die Isländerin Ingibjörg Sigurðardóttir gaben ihr Debüt im MSV-Trikot und konnten überzeugen. „Das war ein guter Einstand“, urteilte Trainer Thomas Gerstner nachher.

Die Tore gingen allerdings auf das Konto bewährter Kräfte. Nach einem etwas holprigen Start in die Partie sorgte Antonia Halverkamps mit ihrer Spezialität, einem Distanzschuss, nach 16 Minuten für den Befreiungsschlag. Tayrn Ries (20.) und wieder Halverkamps (30.) ließen danach Chancen liegen, ehe Alexandra Emmerling in der 31. Minute eine Flanke von Paula Flach zum 2:0 einköpfte.

Im zweiten Durchgang gab es lange kaum Höhepunkte, ehe die Gastgeberinnen in der 74. Minute nach einem Ballverlust des MSV im eigenen Strafraum zum Anschluss kamen. Die zur Pause für Antonia Halverkamps eingewechselte Samantha Jerabek stellte aber fünf Minuten später den alten Abstand nach Zuspiel von Emmerling wieder her.

