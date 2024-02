Schlechtes Omen? So schlecht ist die MSV-Bilanz gegen Verl

Duisburg Siebenmal standen sich der MSV und Verl bereits gegenüber – fast immer waren die Fans enttäuscht. Trotzdem ist der Andrang groß.

Fußball-Drittligist MSV Duisburg spielt am Samstag um 14 Uhr beim SC Verl (Sportclub-Arena). Hier sind Fakten und Statistiken rund ums Spiel.

Statistik: Der MSV Duisburg und der SC Verl standen sich bislang in sieben Partien gegenüber – ausschließlich in der 3. Liga. Die Bilanz sieht für die Zebras nicht rosig aus. Der MSV verbuchte nur einen Sieg. Am 3. April 2021 gewannen die Zebras im Geisterspiel in Verl unter Trainer Pavel Dotchev 2:1. Moritz Stoppelkamp erzielte beide Treffer. Ansonsten gab es für den MSV drei Unentschieden und drei Niederlagen. Das Hinspiel im September verloren die Duisburger an der Wedau nach einer 2:0-Führung mit 2:3. Joshua Bitter und Sebastian Mai trafen für die Meidericher. Ex-Zebra Mael Corboz, der mittlerweile bei Arminia Bielefeld spielt, drehte mit drei Treffern die Partie. In der dritten Minute der Nachspielzeit verpasste er dem MSV den Knockout. Am Folgetag trennten sich die Duisburger von CheftrainerTorsten Ziegner.

Der Trend: Der MSV Duisburg holte nach dem Re-Start in vier Spielen nur einen Punkt – beim 2:2 im Auswärtsspiel beim SSV Ulm 1846. Niederlagen setzte es beim TSV 1860 München (1:4) sowie daheim gegen den Halleschen FC (2:3) und gegen den SSV Jahn Regensburg. Der SV Verl holte aus den ersten vier Spielen fünf Punkte. Die Ostwestfalen siegten beim Schlusslicht SCFreiburg II 1:0 und spielten 1:1 beim SSV Jahn Regensburg und 0:0 daheim gegen den 1. FC Saarbrücken. Zuletzt verlor Verl 0:1 bei der SpVgg Unterhaching.

firo : 21.01.2024, Der Ex-Duisburger Mael Corboz verließ den SC Verl im Winter und wechselte zu Arminia Bielefeld. Foto: Jan Fromme / firo Sportphoto

Personal: Beim MSV stehen mit Daniel Ginczek, Ahmet Engin und Erik Zenga drei Winterzugänge im Kader. Nicht mehr an Bord ist Phillip König, der zum Regionalligisten 1. FC Bocholt gewechselt ist. Der SC Verl verlor mit Ex-Zebra Mael Corboz einen wichtigen Leistungsträger. Mit Oliver Batista Meier ging zudem der Top-Scorer im Winter von Bord. Dynamo Dresden löste den Leihvertrag auf. Mittlerweile spielt der 22-Jährige beim Grasshopper Club Zürich. Defensivspieler Nick Otto und Stürmer Robin Friedrich wechselten zum SC Paderborn 07 II in die Regionalliga. Im Gegenzug wartete der Verein mit zwei prominenten Verstärkungen auf. Vom SV Waldhof Mannheim wechselte Mittelfeldspieler Berkan Taz zur Poststraße. Von Excelsior Rotterdam kam Mittelfeldspieler Adrian Fein. Vom Regionalligisten FV Illertissen heuerte Offensivtalent Marco Mannhardt an. Mittelfeldspieler Niclas Nadj wechselte auf Leihbasis vom Zweitligisten SC Paderborn 07 nach Verl.

Fans: 1300 MSV-Fans haben sich im Vorverkauf ein Ticket gesichert. Die Tageskasse öffnet in Verl um 12.30 Uhr.

Schiedsrichter: Die Partie steht unter der Leitung von Assad Nouhoum (Oberweikertshofen). An den Linien sind Simon Schreiner (Reichenberg) und Felix Wagner (Glött) im Einsatz. Als 4. Offizieller fungiert Stefan Zielsdorf (Lingen).

Gelbe Gefahr: Beim MSV Duisburg sind Vincent Müller, Robin Müller und Santiago Castaneda aktuell mit vier gelben Karten belastet. Auf die nächste Verwarnung folgt eine Sperre.

Die Konkurrenz: Drei Konkurrenten des MSV Duisburg sind im Abstiegskampf auswärts am Ball. Der SV Waldhof Mannheim spielt am Samstag um 14 Uhr beim SSV Ulm 1846. Zeitgleich ist der VfB Lübeck bei Dynamo Dresden am Ball. Arminia Bielefeld spielt am Samstag um 16.30 Uhr beim abgeschlagenen Schlusslicht SC Freiburg II. Der Hallesche FC empfängt am Sonntag um 13.30 Uhr den FC Erzgebirge Aue.

SC Verl – MSV Duisburg: die voraussichtlichen Aufstellungen

SC Verl: Unbehaun – Ochojski, Paetow, Gruber, Stöcker – Benger – Taz, Baack – Sessa – Lokotsch, Wolfram.

MSV Duisburg: Vincent Müller – Feltscher, Bitter, Knoll, Köther – Zenga, Castaneda – Engin, Pledl, Kölle – Ginczek.

