Nach Fast-Abbruch: Raffelberg stürmt souverän auf Rang drei

Duisburg Probleme mit dem Hallendach unkompliziert gelöst. Damen des Club Raffelberg lassen Bonn keine Chance. Die Herren verlieren in Gladbach.

Knappe zehn Minuten musste gebangt werden. Wird das letzte Saisonspiel des Club Raffelberg in der Hallenhockey-Bundesliga abgebrochen? Das Problem: Das Dach der Hockeyhalle am Kalkweg ist undicht. „Es kann aber erst bei besserem Wetter repariert werden“, sagt Trainerin Susi Wollschläger. Nach etwas über sechs Minuten in der Partie gegen den Bonner THV hatte sich direkt an der Torauslinie eine Pfütze gebildet. Die Gäste schienen skeptisch zu sein, dass das Spiel fortgeführt werden könnte, doch die Schiedsrichter ließen sich auf eine unkomplizierte Lösung ein: Zwei nicht aktive Spielerinnen des CR „bewachten“ einen Eimer, der so gerade eben außerhalb des Spielfeldes stand, nahmen ihn an sich, wenn sich Spielerinnen näherten und sorgten dafür, dass alles trocken blieb.

Raffelbergerinnen diktieren das Tempo

Am Ende konnten sich die Duisburgerinnen mit einem auch in der Höhe verdienten 8:2 (5:1)-Sieg noch einmal gehörig Selbstvertrauen für die Rückrunde auf dem Feld und Platz drei in der Halle holen. Bonn führte zwar durch einen Siebenmeter, doch danach riss der CR das Spielgeschehen an sich, diktierte klar Tempo und Spielrichtung – und machte es dann auch noch hübsch. Wie etwa bei der technisch brillanten Vorlage von Lucia Cocaro auf Jojo Hachenberg oder kurz zuvor beim blitzschnellen Handgelenkschlenzer in den langen Winkel von Vierfachtorschützin Giulia Funkel.

Tags zuvor gab es ein vom Ergebnis her bitteres 2:10 (2:2) beim Düsseldorfer HC. „Wir haben geführt und auch bis zur Pause auf Augenhöhe gespielt“, sagte Trainerin Susi Wollschläger. „Doch im dritten Viertel machen wir Fehler und lassen uns hängen. Das darf gegen Düsseldorf nicht passieren. Gut war aber schon die Reaktion im Schlussviertel.“ Der DHC und Rot-Weiß Köln aus der West-Gruppe haben das Play-off-Viertelfinale erreicht. Der Crefelder HTC steigt in die 2. Bundesliga ab.

Tore gegen den DHC: Mira Hildebrandt, Sarah Gehring; gegen Bonn: Giulia Funkel (4), Sarah Gehring (2), Johanna Hachenberg, Lucia Cocaro.

Guter Start reicht nicht

Die Herren in der 2. Bundesliga haben dagegen gerade erst die Hinrunde beendet – allerdings ohne Erfolg. Beim Gladbacher HTC, der nun West-Spitzenreiter ist, verloren die Raffelberger mit 4:8 (1:4). „Zu Beginn hatten wir ein Chancenplus, haben das aber nicht ausgenutzt“, sagte Trainer Tim Leusmann. „Gladbach hat letztlich sehr verdient gewonnen, weil sie einen starken Kader haben.“ Nach zwischenzeitlichem 1:7 kam der CR noch einmal auf 4:7 heran. Am Samstag (16.30 Uhr) geht es zum Tabellenzweiten DS Düsseldorf.

Tore: Jul Langhanki (2), Tim Basfeld, Felix Weber.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg