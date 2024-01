Neuzugang aus Bövinghausen gibt Debüt bei Hamborn 07

Die Löwen wollen am Samstag ihr erstes Testspiel des Jahres austragen – dem Winter zum Trotz. Ein Trio feiert sein Comeback.

Eisige Zeiten: Trotz des Kälteeinbruchs in dieser Woche herrscht bei Fußball-Oberligist Hamborn 07 Zuversicht, den ersten Test in der Wintervorbereitung am Samstag über die Bühne bringen zu können. Um 14.30 Uhr soll Bezirksligist FSV Vohwinkel aus Wuppertal an der Westerwaldstraße gastieren.

Löwen-Trainer Julian Berg hofft, dass die Temperaturen bis dahin noch ein wenig anziehen und die allgemeine Rutschigkeit nachlässt. Bekanntlich geht es auf der Hamborner Anlage zu den beiden Kunstrasenplätzen ein kleines Gefälle hinunter – im Zweifel nicht ganz ungefährlich. Geplant ist, auf dem hinteren Kunstrasenplatz zu kicken, der auch erste Ausweichoption in der Meisterschaft ist.

Wenn der Anpfiff ertönt, gibt es nach langer Verletzungspause ein Wiedersehen mit Gino Mastrolonardo und Joel Bayram. Pascal Spors ist noch privat verhindert, steigt aber am Montag voll ins Training ein. Vor seinem Debüt im Hamborner Trikot steht Neuzugang Phil Britscho. Der Ex-Bövinghausener dürfte dann die linke Abwehrseite beackern, auf der sich bislang Kenson Götze und Karim El Moumen abgewechselt hatten. Noch nicht dabei ist der zweite Neuzugang, Keeper Ahmet Kulalic. Der ehemalige Wattenscheider fehlt studiumsbedingt. Dafür feiert Marian Ograjensek sein Comeback zwischen den Pfosten. Der vormalige Stammkeeper Marius Delker ist derweil beim Bezirksligisten Duisburger FV 08 untergekommen.

