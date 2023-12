OSC Rheinhausen verlängert mit Fabian Büttner

Duisburg Der Rückraumspieler geht beim Handball-Regionalligisten OSC Rheinhausen im Sommer in seine dritte Saison.

Der OSC Rheinhausen hat in der Handball-Regionalliga am vergangenen Freitag die Hinrunde beendet. Der zweite Teil des Spieljahrs liegt also noch vor dem Team aus dem Duisburger Westen. Die Vorbereitungen auf die Saison 2024/25 laufen trotzdem bereits auf Hochtouren. Noch vor dem Weihnachtsfest haben die Rheinhauser nun eine weitere Personalie eingetütet. Fabian Büttner hat seinen Vertrag beim OSC um ein Jahr verlängert.

Der Rückraumspieler wird damit an der Krefelder Straße in eine dritte Saison gehen. Büttner, der aus der Jugend von TuSEM Essen stammt, war im Sommer 2022 vom VfL Gladbeck zum OSC gewechselt. „Fabian hat sich bei uns zu einem Führungsspieler entwickelt. In diese Rolle möchte er noch weiter hineinwachsen und am weiteren Aufbau unseres jungen Teams mitwirken“, heißt es in einer Pressemitteilung des OSC. Büttner, der am Freitag seinen 22. Geburtstag feiern wird, soll dem Vernehmen nach auch Angebote aus der 3. Liga erhalten haben. Zum 34:32-Erfolg der Rheinhauser im letzten Hinrundenspiel beim Bergischen HC II am vergangenen Freitag hatte Fabian Büttner sieben Treffer beigesteuert.

Zuvor hatte der OSC Rheinhausen bereits die Vertragsverlängerungen der Torhüter Julian Borchert und Julian Seemann sowie des Rechtsaußen Felix Käsler bekannt gegeben. Käsler war 2022 gemeinsam mit Fabian Büttner aus Gladbeck zum OSC gewechselt. In Kürze dürfte der OSC Rheinhausen weitere Personalien vermelden.

Rückrundenstart in Weiden

Die Rheinhauser haben die Hinrunde mit 13:13 Punkten auf Platz neun abgeschlossen. Wenn böse Überraschungen ausbleiben, wird der OSC nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Die letzte Saison hatte das Team von Trainer Lars Brümmer auf dem vierten Tabellenplatz abgeschlossen. Der Rückstand auf diese Position beträgt derzeit drei Punkte. Mit dem Auswärtsspiel beim Spitzenreiter HC Weiden 2018 starten die Rheinhauser am Samstag um 19.45 Uhr in die Rückserie. Danach beginnt die Winterpause. Das erste Spiel im Jahr 2024 steht am Sonntag, 21. Januar gegen die SG Langenfeld (16.15 Uhr, Krefelder Straße) an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg