Ruhender Pol bleibt der Reserve des OSC Rheinhausen erhalten

Duisburg Der Duisburger Verbandsliga-Aspirant kann weiter auf seinen routiniertesten Spieler setzen. Klaus Stephan: „Absoluter Leistungsträger.“

Jonas Rennings ist erst 25 Jahre alt und schon der „Oldie“. Als einziger Spieler des Handball-Landesligisten OSC Rheinhausen II hat der Kreisläufer, der auch schon für die Regionalliga-Mannschaft auflief, ein Geburtsjahr mit einer Eins vorne.

Im Kreise der Jungspunde fühlt sich Rennings anscheinend wohl, denn trotz einiger Anfragen anderer Vereine gab er dem OSC II nun seine Zusage für die kommende Saison. „Auch wenn Jonas gerade erst Mittzwanziger ist, so ist er doch in unserer jungen Mannschaft der ruhende Pol im Angriff und in der Abwehr. Mit seiner Spielweise ist er ein absoluter Leistungsträger“, hält Abteilungsleiter Klaus Stephan große Stücke auf Rennings, der in der Jugend für Hamborn 07, den OSC, den TV Aldekerk und den ART Düsseldorf spielte und anschließend für den VfB Homberg in der Regionalliga aktiv war.

Die OSC-Reserve hat allerbeste Chancen, in die Verbandsliga Nordrhein aufzurücken. Als Dritter mit zehn Punkten Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufrückplatz müsste es in den verbleibenden zehn Spielen mit dem Teufel zugehen, damit die Rheinhauser ihr Ziel noch verfehlen. Zum Jahresauftakt geht es am Sonntag, 21. Januar (14 Uhr) gegen den TV Schwafheim. (kök)

