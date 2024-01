Sie machen‘s schon wieder: Füchse schlagen Hannover Indians

Duisburg Trotz zahlreicher Ausfälle schlägt der EVD die Gäste aus Niedersachsen ein drittes Mal. Schubert: „Bin unheimlich stolz auf die Jungs!“

Es begann traurig. Es begann still. Die Fans, Spieler und Verantwortlichen – übrigens beider Vereine – gedachten vor der Partie der guten Seele des Duisburger Eishockeys. Anne Müller war vor wenigen Tagen verstorben. Das macht die Herzen schwer. „Wir werden dich nicht vergessen“, sagte der Stadionsprecher der Füchse. Dann begann die Partie – bei der Anne Müller mitgefiebert hätte wie all die Jahre und Jahrzehnte zuvor.

Und die Füchse begannen stark, schließlich hatte Oberligist EV Duisburg die ersten beiden Begegnungen mit den Hannover Indians für sich entschieden. Schwere Saison hin oder her. Und die Füchse machten es erneut, gewannen diesmal mit 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) nach Verlängerung.

Wie die Jungs in den letzten drei Wochen ihren Mann stehen... Ja, leck mich am Arsch! Christoph Schubert - Füchse-Trainer

„Ich bin unfassbar stolz auf die Jungs“, schwärmte Füchse-Trainer Christoph Schubert nach dem Sieg. „Wir haben uns die letzten beiden Spiele der Indians angeschaut. Die Jungs haben daraufhin den Matchplan sehr gut umgesetzt. Wie die Jungs in den letzten drei Wochen ihren Mann stehen... Ja, leck mich am Arsch!“, platzte es aus dem Coach heraus. „Wie sie füreinander einstehen, so spielt man Eishockey. Es freut mich für die Fans, es freut mich für die Stadt.“

Viele junge Spieler im Kader

Die Gastgeber spielten mit viel Einsatz – und Spielern, die sich ebenso abmühten wie die Stammkräfte und damit mehr als Ersatz sind. Der Kölner EC entsandte seinen U-20-Verteidiger Alexander Vladelchtchikov an die Wedau; aus der eigenen U 20 waren diesmal Verteidiger Max Falk sowie die Stürmer Joey Petrozza und Florian Stehr dabei. Letzterer gab sein Debüt in der ersten Herren-Mannschaft. Dem ECH war anzumerken, dass das Auswetzen der ersten beiden Scharten zu den guten Vorsätzen für 2024 gehörte. Die Indians spielten hart und eng am Mann. Doch das galt auch für die Füchse, die um jeden Zentimeter Eis kämpften. Und dann schockte der EVD die Niedersachsen erneut: Erst verteilte Verteidiger Tobias Fischer in der eigenen Zone einen sehr ordentlichen Check. Kaum eine Minute später war er vorne zu finden, auf die Reise geschickt von Leonardo Stroh. Er umkurvte Hannovers Defensive, wurde gefoult. Doch bevor die Unparteiischen einen Penalty pfeifen konnten, traf Fischer im Fallen für die Füchse.

Die Hausherren machten ihre Sache auch im Mittelabschnitt gut – auch wenn Robin Palka in der 26. Minute aus dem Gewühl heraus der Ausgleich gelang. Deutlich öfter als noch in den ersten 20 Minuten verloren die Hannoveraner die Scheibe, weil die Füchse sie durch strikte Defensive zu Fehlern zwangen. Nur drei Minuten nach dem Ausgleich hätten die Füchse wieder in Führung liegen können: Martin Schymainski nahm einen Querpass direkt und jagte die Scheibe – wohin denn nun? An das oder unter das Lattenkreuz? „Schimmi“ reklamierte vehement auf Tor, doch Schiedsrichter Marvin Schörs hatte die Scheibe offenbar nicht im Netz gesehen. Gute zwei Minuten vor der Pause hatte Rasmus Hahnebeck ebenfalls die EVD-Führung auf dem Schläger, tankte sich durch, scheiterte dann aber an ECH-Goalie Brett Jaeger. Mit der Pausensirene gerieten beide Teams aneinander – allen voran Coco Krämer. Das zeigte: Die Füchse sind mittendrin, haben die Saison alles andere als abgeschrieben. Und der kleine Kader kämpfte weiter. Zweieinhalb Minuten vor Ende brachte Ray Brice die Füchse in Unterzahl in Führung, doch im Gegenzug glich Hannover aus.

Der Sieg ging dennoch an die Füchse: In der Overtime zog Brice ab und Tobias Fischer krönte sein bärenstarkes Spiel mit dem Siegtreffer.

Die Statistik:

Tore: 1:0 (13:08) Fischer (Mensch), 1:1 (25:52) Robin Palka (Salituro, Dennis Palka), 2:1 (57:24) Brice (Schymainski, Mensch/4-5), 2:2 (57:57) Ruckdäschel (Turnwald, Pohanka/6-4), 3:2 (61:54) Fischer (Brice, Fomin). Strafen: Duisburg 10, Hannover 10. Zuschauer: 738.

