Siegtor verhindert Ärger auf der Arbeit: SG Süd ist weiter

Duisburg Im Kreispokal wirft die SG Duisburg-Süd 98/20 den klassenhöheren SV Genc Osman raus. Das war für Enrico Rypinski eine doppelt gute Nachricht.

Die Freude war riesig. Gerade hatte Osman Sahin drei Minuten vor Schluss den 1:1-Ausgleich für den A-Kreisligisten SG Duisburg-Süd erzielt – und das gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter und Landesliga-Anwärter SV Genc Osman Duisburg. Doch da fiel es Enrico Rypinski wie Schuppen von den Augen. „Trainer, ich muss gleich zur Arbeit, ich kann keine Verlängerung spielen“, rief er seinem Coach zu. „Spiel erst einmal weiter Fußball“, rief Coach Berkan Serifoski mit einem Lachen zurück. Rypinskis Teamkollege Attila Türkeri wollte da kein Spielverderber sein und half so gut er konnte: Mit dem 2:1-Siegtreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit. Ärger auf der Arbeit vermieden, eine Runde weiter: Die SG Süd 98/20 gewann das Achtelfinalspiel im Fußball-Kreispokal und kann nun von der Teilnahme am Niederrheinpokal träumen.

Verdienter Erfolg

„Und das ist alles andere als unverdient“, betonte Serifoski. „Wir waren in der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft.“ In der dritten Minute hatte Emre Terzi den Favoriten zwar in Führung gebracht, doch mehr gelang den Neumühlern nicht mehr. „In der Pause haben wir gesagt, dass es nur ein Tor ist und wir nun Gas geben wollen.“ Und das gelang dem erst 2022 aus einer Fusion des VfL Duisburg-Süd mit dem TuSpo Huckingen entstandenen Verein. „Wir hatten etliche Großchancen. Super, dass Osman und Attila dann getroffen haben. Das ist eine tolle Sache!“

Mehr zum Thema

Auch in der Liga sieht es für die SG Duisburg-Süd 98/20 nicht schlecht aus. In der Gruppe 1 der Kreisliga A steht die Sportgemeinschaft auf Rang zwei. „Wir wollen so lange wie möglich oben dran bleiben und nun auch im Pokal weiterkommen. Das wäre für uns so kurz, nachdem der Verein durch die Fusion entstanden ist, ein riesiger Erfolg“, sagt Serifoski.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg