Duisburg Die Hamborner Squasher kassieren zwei 1:3-Niederlagen. Enttäuschung auch beim SRC Duisburg.

Für die beiden Duisburger Squash-Regionalligisten fiel die Ausbeute beim Rückrundenstart dürftig aus. Das Squash Inn Team Hamborn, aktuell Dritter, unterlag in Mülheim dem bisherigen Spitzenreiter SC Hot Socks Mülheim und dem Zweiten ST Aplerbeck mit 1:3. National- und Gastspieler Jan Wipperfürth, der ansonsten für die Kaifu Ritter Hamburg in der Bundesliga in den „Käfig“ geht, gewann seine Duelle mit Yannis Senkel und Tim Weber. Christian Sartingen musste sich Mülheims Pascal Tagaz nach einer 2:0-Satzführung geschlagen geben. Dustin Eickhoff und Nikolas Bufe mussten die Überlegenheit ihrer Kontrahenten anerkennen. Mülheim trat quasi in Bestbesetzung an, Aplerbeck konnte per Gastspieler-Lizenz nicht nur Tim Weber, sondern auch die ebenso routinierten Bundesliga-Akteure Felix Göbel und Simon Wolter einsetzen.

SRC Duisburg ohne Hilfe aus den Niederlanden und Wales

Der SRC Duisburg, Titelverteidiger und aktuell Vierter, wird den Jahresauftakt ebenfalls in nicht allzu guter Erinnerung behalten. Die Wedauer traten in Halle ohne einen ihrer starken Niederländer und auch ohne den Waliser Jamal Al-Barwani an. Gegen den abstiegsbedrohten Gastgeber SC The Drops Herzebrock-Clarholz reichte es nach Drei-Satz-Erfolgen von Christoph Bluhm und Lennart Dietrich sowie Fünf-Satz-Niederlagen von Ahmed Eltantawi und Yvo van Ooy zu einem gewonnenen Unentschieden und damit 2:1 Punkten. Beim 1:3 gegen TESPO Büttgen Neuss, dem neuen Verein des früheren SRC-Spielers Nico Wilhelms, punktete Christoph Bluhm.

Am 17. Februar genießt der SRC gegen den ST Aplerbeck, der Mülheim bezwang und neuer Spitzenreiter ist, und das punktlose Schlusslicht SRC Bergische Löwen Heimrecht. Die Spiele beginnen um 14 Uhr in der Sportschule Wedau. Das Squash Inn Team Hamborn bekommt es zeitgleich in Köln mit dem SC Colonia und TESPO Büttgen Neuss zu tun. (kök)

