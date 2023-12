Talente von Viktoria Buchholz stehen vor besonderem Spiel

Duisburg Die A-Junioren von Viktoria Buchholz spielen als Aufsteiger eine starke Saison. Nun haben sie es mit einem großen Gegner zu tun.

In der Fußball-B-Junioren-Bundesliga steht für den MSV Duisburg eine englische Woche auf dem Programm. Zum Start gibt es am Sonntag zu ungewohnter Uhrzeit um 13.30 Uhr ein Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach.

Nach dem Sieg gegen Waltrop gab es unter der Woche eine gute Stimmung, wie MSV-Trainer Marc Auf dem Kamp erzählt: „Die Jungs haben im Training durchgehend gut mitgezogen und es war eine gewisse Lockerheit zu spüren.“ Im Hinspiel unterlag der MSV mit 1:2 und war dabei in der ersten Halbzeit sogar zu großen Teilen spielbestimmend. Daran möchte Auf dem Kamp anknüpfen, der im Vergleich zur Vorwoche wieder mehr Personal zur Verfügung hat: „Es kommen insgesamt vier Spieler zurück, sodass wir nicht mehr auf die U16 zurückgreifen müssen. Jetzt bleibt noch abzuwarten, ob wir auf Rasen oder Kunstrasen spielen. Gladbach hat uns mitgeteilt, dass das noch nicht feststeht.“

Die A-Junioren von Viktoria Buchholz spielen nach ihrem Aufstieg in die Niederrheinliga eine starke Premierensaison und liegen nach zehn Spieltagen auf einem mehr als soliden siebten Platz. Lediglich drei Teams haben im Saisonverlauf weniger Gegentreffer bekommen als die Kicker von der Sternstraße. Eines davon ist Rot-Weiss Essen, das am Sonntag um 11 Uhr der Gegner der Viktoria ist. Trainer Christoph Gebhard und sein Team freuen sich auf das Duell mit dem Nachwuchsleitungszentrum: „Das ist für uns in jedem Fall ein besonderes Spiel. Ich denke aber, dass es für die Essener eher nicht so ist, weil wir als Verein einfach in den Ligen nicht bekannt sind.“

Wie schon gegen Rot-Weiß Oberhausen (0:0) möchten die Buchholzer in Essen gerne was mitnehmen und werden sich nicht hinten reinstellen, wie Gebhard erklärt: „Wir haben RWE mehrfach beobachtet und haben einige Dinge gefunden, wo wir ansetzen wollen. Ich hoffe, dass wir einen guten Tag erwischen und was mitnehmen können. Auf der anderen Seite ist es für uns aber auch nur ein Bonusspiel.“ Personell sieht es im Buchholzer Kader weiterhin gut aus. Bis auf die zwei Langzeitverletzten kann Gebhard aus dem Vollen schöpfen.

Die weiteren Spiele mit Duisburger Beteiligung

B-Junioren-Niederrheinliga: FSV Duisburg – VfL Rhede, MSV Duisburg II – Rot-Weiß Oberhausen II (jeweils Sonntag, 11 Uhr).

C-Junioren-Niederrheinliga: Sportvereinigung Sterkrade-Nord – FSV Duisburg, VfB Homberg – VfL Rhede (jeweils Samstag, 15 Uhr). (knü)

