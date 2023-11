VfB Homberg schafft Sprung über Strich wieder nicht

Duisburg Die Chance ist da, doch es will nicht klappen. Oberligist VfB Homberg kann seine Bilanz auch im Spiel bei Schwarz-Weiß Essen nicht aufbessern.

Der imaginäre Strich zur einstelligen Tabellenregion scheint in der Oberliga Niederrhein ein magischer für die Kicker des VfB zu Homberg zu sein. Immer, wenn sich die Chance bietet, verpassen es die Gelb-Schwarzen, über diesen Strich zu springen. „Das war schon in der letzten Saison so, und jetzt zeichnet es sich wieder ab“, schüttelte auch Stefan Janßen am Samstag den Kopf. Denn was das Fazit des VfB-Trainers zur 1:3 (0:1)-Niederlage bei Schwarz-Weiß Essen angeht, war für die Homberger deutlich mehr im Nachholspiel vom 12. Spieltag drin. „Aber unter dem Strich muss man sagen: viel Aufwand, kein Ertrag.“

Mit Blick nach unten auf den Strich zur Abstiegszone ließen die Duisburger ebenfalls die große Chance liegen, sich, während der Rest der Liga aussetzt, statte sechs Punkte Luft zum Tabellenkeller zu verschaffen. Dass es somit weiterhin deren drei sind, ärgert die Kicker des VfB vermutlich selbst ebenso sehr wie ihren Trainer. „Insgesamt haben wir eine sehr ordentliche Leistung gezeigt, da kann ich der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Wir waren auch gut im Spiel, machen uns aber durch zwei individuelle Fehler alles kaputt.“ So war das 1:3 im Manfred-Scheiff-Stadion für den Coach am Ende „eine völlig unnötige Niederlage, die wir uns selbst zuzuschreiben haben.“

Auswärts will es für den VfB Homberg nicht laufen

Auswärts will es für die Gelb-Schwarzen in dieser Saison bislang einfach nicht laufen. Dabei wollten die Homberger nicht mehr über die magere Bilanz auf fremden Platz sprechen, die sich mit nun 2:14 Toren und weiterhin nur einem Punkt noch verschlechtert hat. Nicht auszudenken, wo der Tabellenzwölfte stehen könnte, hätte er in der Fremde nur halb so viel Ertrag wie am heimischen Rheindeich erzielt. Doch trotz eines Spiels „über 90 Minuten auf Augenhöhe“ mussten Janßen und Co. auch beim bis dato um nur einen Punkte besseren Tabellennachbarn erneut die Segel streichen. Gegen den 0:1-Rückstand konnten die Gäste dabei am Samstag wenig ausrichten. „Den hat er richtig sauber getroffen“, war der 25-Meter-Sonntagsschuss von Almedin Gusic mit Ziel im linken Winkel aus Janßens Sicht unhaltbar (33.). „Doch wir haben uns davon wenig beeindrucken lassen, weiter ruhig gespielt und uns auch gut bis zum 16er durchkombiniert“, so der Coach.

Zu früh gefreut: Die Homberger bejubeln den Ausgleich durch Andres Gomez Dimas. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Direkt im Anschluss vergab Sakaki Ota die Chance zum Ausgleich, der Andres Gomez Dimas nach dem Seitenwechsel dann aber mit einem Kopfball gelang (49.). Von nun an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem die Homberger durch zwei unnötige Aktionen den Kürzeren zogen. Die erste führte in der 78. Minute zu einem der Einwürfe, welche die Essener fast flankenartig weit vor das Tor brachten. Die Homberger kamen zweimal zu spät und Nico Bosnjak bedankte sich mit dem 2:1 für den ETB. Als sich der für Kaito Nakamikawa in die Anfangself gerückte Rechtsverteidiger Heni Ben Salah dann in der 86. Minute in der Abwehr auf ein Dribbling einließ und den Ball an Guillano Zimmerling verlor, hatte dieser freie Bahn und machte die Homberger Aussichten auf einen Sprung in der Tabelle mit dem 3:1 endgültig zunichte.

Die Statistik

VfB: Hersey – Ben Salah (88. Nakamikawa), Scheibe, Hohmann, Addo – Akhal (88. Fukushima), Kogel – Ota, Bode (88. Kretschmer), Walker (63. Jaouadi) – Gomez Dimas.

Tore: 1:0 Gusic (33.), 1:1 Dimas (49.), 2:1 Bosnjak (78.), 3:1 Zimmerling (85.).

