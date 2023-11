Viel los bei der Konkurrenz von Rheinland und Union Hamborn

Duisburg In der Gruppe 5 der Bezirksliga hat es schon den zweiten Rückzug gegeben. Rheinland-Chef Ulutas kommentiert Trainerwechsel in Bottrop.

In der Gruppe 5 der Fußball-Bezirksliga ist die zweite Entscheidung im Abstiegskampf gefallen, was beim MTV Union Hamborn positiv aufgenommen wurde. Zudem sorgt ein Trainerwechsel in Bottrop bei Rheinland Hamborn für zuversichtliche Stimmung.

Um den Dinslakener Amateurfußball steht es nicht gut. Nach dem SV Glückauf Möllen hat nun auch der TV Jahn Hiesfeld seine Mannschaft zurückgezogen und steht als zweiter Absteiger fest. Ohne eigenes Zutun schöpfen die Kicker des MTV Union Hamborn somit weitere Hoffnung im Kampf um den Ligaverbleib. „Auch wenn wir durch den Abzug von drei Punkten erstmal wieder unter den Strich gerutscht sind, ist es für uns natürlich gut, dass es nur zwei Absteiger geben wird“, ordnet Union-Trainer Kai Neul ein. Derzeit rangieren die Hamborner auf dem vorletzten Platz, müssten in den verbleibenden 17 Spielen also noch ein Team überholen und bis zum letzten Abpfiff der Saison hinter sich lassen. „Ich bin mir sicher, dass wir besser als mindestens zwei Mannschaften sind und am Ende den Klassenerhalt packen“, gibt sich Neul kämpferisch. Den Niedergang der Fußballabteilung des TV Jahn schätzt der Union-Coach als „äußerst bitter“ ein: „Ich habe zu Oberliga- und Landesligazeiten bei Hamborn 07 oft gegen Hiesfeld gespielt. Die Entwicklung ist natürlich sehr schade.“

Der 4:2-Heimsieg des MTV Union gegen Hiesfeld am 15. Oktober ist durch den Jahn-Rückzug aus der Wertung gefallen. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FFS

Angesichts des Hiesfelder Rückzuges macht sich Fahri Ulutas, Trainer von Ligakonkurrent Rheinland Hamborn, große Sorgen um den Amateurfußball: „Man merkt einfach, dass der Fußball immer weiter zurückgeht, und das ist nicht gut. Hiesfeld hat vor ein paar Jahren noch um den Aufstieg in die Regionalliga West gespielt und ist dann abgestürzt. Ich hoffe für alle Beteiligten dort im Verein, dass sie schnell wieder bessere Zeiten haben.“

In der vergangenen Woche verfolgte Fahri Ulutas außerdem den Trainerwechsel eines direkten Konkurrenten ganz genau. Der VfB Bottrop, der als Topfavorit auf die Meisterschaft gilt, trennte sich von Can Ucar und stellte nun einen alten Bekannten der Hamborner als Nachfolger vor. Volker Hohmann, der noch in dieser Spielzeit Co-Trainer von Ulutas bei Rheinland war, soll die Bottroper nun zum Landesligaaufstieg führen. Kurzzeitig war Hohmann danach auch mal beim Landesligisten FSV Duisburg als Unterstützung dabei. „Er war eigentlich nur für fünf Spieltage bei uns und dann für zwei Wochen beim FSV, wo es aus verschiedenen Gründen nicht geklappt hat. Das ist insgesamt eine kuriose Geschichte, kann für uns aber nur positiv sein“, kommentiert Fahri Ulutas, dessen Team derzeit als Tabellenvierter einen Punkt weniger auf dem Konto hat als die zweitplatzierten Bottroper. „Es scheint, dass der VfB großen Respekt vor uns hat. Er hat sich wohl vor allem damit angeboten, dass er weiß, wie wir zu schlagen sind. Für meine Spieler ist das ein riesengroßer Motivationsschub“, schmunzelt Fahri Ulutas.

Und als wäre diese Personalie nicht schon brisant genug, feiert Hohmann, der zuvor beim Duisburger SV 1900 tätig war, am kommenden Sonntag ausgerechnet mit einem Heimspiel gegen Rheinland Hamborn sein Debüt auf der Bottroper Trainerbank. (tiwi)

