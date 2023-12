1. FC Bocholt: Das ist der Winterfahrplan des Spitzenreiters

Bocholt Der 1. FC Bocholt, Spitzenreiter der Regionalliga, wird zur Vorbereitung auf die Rest-Rückrunde der Saison fünf Testspiele bestreiten.

Der 1. FC Bocholt, Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga, wird zur Vorbereitung auf die Rest-Rückrunde der Saison 2023/2024 fünf Testspiele bestreiten. Cheftrainer Dietmar Hirsch wird seine Profis am 4. Januar wieder zum Training bitten, bevor bereits einen Tag später das erste Freundschaftsspiel beim Nord-Regionalligisten SV Meppen ansteht (Freitag, 5. Januar, 17 Uhr). Vom 7. bis 14. Januar reist die FC-Elf dann ins Trainingslager in die Türkei, wo ebenfalls zwei interessante Tests geplant sind. Am 9. Januar geht es gegen den Drittligisten Viktoria Köln, am 12. Januar kommt es zum Duell gegen den belgischen Erstligisten KVC Westerlo. Der 1. FC Bocholt bemüht sich derzeit mit den beiden gegnerischen Clubs, die Testspiele aus der Türkei live auf dem FC.tv-YouTube-Kanal zu streamen.

Zurück in Deutschland sind vor dem Liga-Restart zwei Testspiele gegen Teams aus der Oberliga Niederrhein geplant: Am 20. Januar geht es zum SV Sonsbeck, am 27. Januar ist der SV Straelen der Gegner des 1. FC Bocholt. Beide Partien werden auswärts um 14 Uhr stattfinden.

Der Überblick:

Freitag, 05.01.2024, 17:00 Uhr: SV Meppen (Regionalliga Nord, A)

Dienstag, 09.01.2024, tba: Viktoria Köln (3. Liga, Trainingslager)

Freitag, 12.01.2024, tba: KVC Westerlo (Jupiler Pro League, Trainingslager)

Samstag, 20.01.2024, 14:00 Uhr: SV Sonsbeck (Oberliga Niederrhein, A)

Samstag, 27.01.2024, 14:00 Uhr: SV Straelen (Oberliga Niederrhein, A)







FC-Coach Dietmar Hirsch sagt: „Die Jungs haben bisher eine richtig tolle Saison gespielt, die aber sehr kräftezehrend war. Deshalb sind wir froh, erst einmal bis Anfang Januar durchschnaufen zu können. Dann werden wir uns fünf Wochen intensiv auf die restliche Spielzeit vorbereiten und werden darauf brennen, in die verbleibenden 15 Spiele zu gehen.“

Weiter geht es für den 1. FC Bocholt in der Regionalliga West mit dem 20. Spieltag am 3. Februar (14 Uhr), wenn die U21 des 1. FC Köln am Hünting gastieren wird.

