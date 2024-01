1. FC Bocholt holt Stürmer vom MSV Duisburg

Bocholt Phillip König (23) schließt sich dem Team vom Hünting an. Am Samstag absolviert der Spitzenreiter einen Test beim Ligarivalen SV Lippstadt.

Der 1. FC Bocholt hat einen weiteren Angreifer unter Vertrag genommen. Phillip König wechselt vom MSV Duisburg an den Hünting. Der 23-Jährige hat den stark abstiegsgefährdeten Drittligisten von der Wedau, bei dem er in dieser Saison kaum zum Zuge kam, verlassen und will nun beim aktuellen Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga West für zusätzlichen offensiven Schwung sorgen.

„Phillip König geht bewusst den Wechsel aus der Dritten Liga in die Regionalliga, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Er passt auch menschlich sehr gut in unser Team. Mein Dank gilt den Verantwortlichen des MSV Duisburg, die diesen Wintertransfer so unkompliziert ermöglicht haben, sagt Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation beim 1. FC Bocholt.

Phillip König wird uns mit seiner Flexibilität, seiner Technik und seiner Schnelligkeit sicher verstärken. Dietmar Hirsch - Trainer des 1. FC Bocholt

„Ich kenne Phillip schon länger aus seiner Zeit bei Holstein Kiel, als ich als Trainer von Teutonia Ottensen gegen ihn gespielt habe. Schon damals ist er sehr positiv aufgefallen, so dass ich davon überzeugt war, dass er sich in der Dritte Liga durchsetzen würde. Er wird uns mit seiner Flexibilität, seiner Technik und seiner Schnelligkeit sicher verstärken“, freut sich auch der Bocholter Coach Dietmar Hirsch über die weitere Offensiv-Alternative.

Nach Nicolas Hirschberger (Fortuna Düsseldorf U23) und Raphael Assibey-Mensah (TSV Schott-Mainz) ist Phillip König der dritte Winter-Neuzugang am Hünting.

Ersatzgegner für den SV Straelen

Weil die eigentlich für das kommende Wochenende geplante Partie gegen den inzwischen aus der Oberliga zurückgezogenen SV Straelen ausfällt, war der 1. FC Bocholt in den letzten Tagen auf der Suche nach einem neuen Testspielgegner. Und ist kurzfristig fündig geworden. Die „Schwatten“ treten nun am Samstag ab 14 Uhr beim SV Lippstadt an - obwohl die beiden Vereine zusammen in der Regionalliga West spielen und auch in der Rückrunde noch aufeinandertreffen werden. Die Bocholter Verantwortlichen sind froh, dass sich das Team aus dem Kreis Soest dennoch für ein Vorbereitungsmatch zur Verfügung stellt.

