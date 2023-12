1. FC Bocholt kann mit einem Punkt gegen Schalke gut leben

Bocholt Der Spitzenreiter erkämpft gegen die verstärkte U23 der Königsblauen ein torloses Unentschieden. Ein Sonderlob bekommt Keeper Lucas Fox.

Der 1. FC Bocholt bleibt in dieser Saison im heimischen Stadion ungeschlagen, musste sich im ersten Rückrundenspiel in der Fußball-Regionalliga West aber mit einem torlosen Unentschieden gegen die U23 des FC Schalke 04 begnügen. Dietmar Hirsch, Trainer des Tabellenführers, war jedoch mit dem Remis nicht unzufrieden. „Wir können mit dem Punkt ganz gut leben. Es war schwer, sich auf die Schalker Mannschaft einzustellen, es kamen ja auch einige Profis von oben runter“, stellte der Coach fest, der vor allem ein Lob an seinen starker Keeper Lucas Fox verteilte, der ein Garant dafür war, dass seine Mannschaft ohne Gegentreffer blieb.

Fakhro vergibt die beste Bocholter Chance

Vor 2835 Zuschauern am Hünting lieferten sich die Kontrahenten bei eisigen Temperaturen ein intensives Spiel, mit den besseren Chancen für die Gäste. In Minute 50 hatte Malek Fakhro die einzige richtig gute Möglichkeit für Bocholt, scheiterte aber am Schalker Keeper Justin Heekeren. Einen kurzen Schreckmoment gab es für die Hausherren, als der Schiedsrichter nach einer Aktion von Fox gegen Schalkes Paul Pöpperl zunächst auf den Punkt zeigte, seine Elfmeter-Entscheidung aber nach Rücksprache mit seinem Assistenten zurücknahm (78.). So blieb es am Ende bei der Nullnummer.

Jetzt schon 40 Zähler auf dem Konto

Die Bocholter haben nun 40 Zähler auf dem Konto und führen die Tabelle mit vier Zählern Vorsprung vor Alemannia Aachen an. Am kommenden Samstag steht das letzte Spiel vor der Winterpause auf dem Programm. Dann geht es für die „Schwatten“ zum SV Rödinghausen.

1. FC Bocholt: Fox - Salau (64. Lunga), Frenkert, Janssen, Stojanovic - Campman (46. Mesic), Holldack, Lorch, Akritidis, Shubin (88. Mayer) - Fakhro.

