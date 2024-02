1. FC Bocholt kassiert die erste Heimniederlage am Hünting

Bocholt Der Aufstiegsaspirant patzt erneut gegen SC Paderborn II und verliert nach einem Torwartfehler mit 0:1. Positive Nachricht beim Stadionausbau.

Auch im Rückspiel musste der 1. FC Bocholt eine bittere Niederlage gegen die Zweitvertretung des SC Paderborn hinnehmen. Nach der 0:5-Pleite in der ersten Serie folgte gegen den Konkurrenten aus Ostwestfalen nun ein 0:1 (0:0) am Hünting. Damit gingen die Bocholter erstmals in dieser Saison als Verlierer vom heimischen Platz und patzten im Aufstiegsrennen der Fußball-Regionalliga West. Den entscheidenden Gegentreffer des Tabellenzweiten begünstigte Torwart Lucas Fox mit einer missglückten Faustabwehr in der 59. Minute, als der Paderbormer Moritz Flotho die Kugel nur noch einschieben musste.

Assibey-Mensah trifft den Pfosten

Die Gastgeber hatten in der ersten Hälfte einige Chancen, um in Führung zu gehen. Die dickste Möglichkeit vor rund 2000 Zuschauern verpasste Neuzugang Raphael Assibey-Mensah, der den Pfosten traf (26.). Nach der Pause agierten die Bocholter dann nicht mehr zwingend genug und kamen kaum noch zu aussichtsreichen Möglichkeiten.

Fakhro wird in Wiedenbrück fehlen

„Eigentlich müssten wir vor Selbstvertrauen strotzen, aber das ist leider nicht der Fall“, meinte der Bocholter Coach Dietmar Hirsch nach dem unter dem Strich enttäuschenden Auftritt seiner Mannschaft, für die es nun am kommenden Samstag beim SC Wiedenbrück weitergeht. Dann wird Stürmer Malek Fakhro aufgrund der fünften gelben Karte fehlen.

1. FC Bocholt: Fox- Stojanovic (67.Barak), Frenkert, Janssen, Beckert, Holldack, Shubin (77. Ademi), Lorch, Assibey-Mensah (63. Wellers), Hirschberger (63. Akritidis), Fakhro.

Stadt Bocholt signalisiert finanzielle Unterstützung

Positives gibt es dagegen in Sachen Stadionausbau. Der Rat der Stadt Bocholt hat dem 1. FC Bocholt in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich signalisiert, dass er den Verein bei der Modernisierung seiner Spielstätte unterstützen will. Mit einem städtischen Zuschuss von 2,85 Millionen Euro sollen im Stadion am Hünting eine Rasenheizung samt neuem Naturrasen, eine Trafostation sowie eine neue Flutlichtanlage mit 1200 Lux ermöglicht werden. Die Gesamtkosten für eine kurzfristige Ertüchtigung des Stadions für die Dritte Liga lägen bei etwa 6,5 Millionen Euro. So muss auch die Zuschauerkapazität auf insgesamt 5000 Plätze erweitert werden.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass unser Geschäftsführer Christopher Schorch und unser Architekt Daniel Ritte den Bürgermeister und die Spitze der Verwaltung in den vielen konstruktiven Gesprächen von dem Konzept überzeugen konnten, und somit die Basis für diese städtische Förderung geschaffen haben“, sagt FC-Präsident Ludger Triphaus.

