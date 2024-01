1. FC Bocholt kassiert späte Tore gegen einen Erstligisten

Malek Fakhro traf für den 1. FC Bocholt per Elfmeter im zweiten Anlauf.

Bocholt Im Testspiel gegen die Belgier vom KVC Westerlo erreicht der Regionalliga-Spitzenreiter, der bis zur 90. Minute mit 2:0 führt, ein 2:2-Remis.

Im zweiten Testspiel während des Trainingslagers in der Türkei erreichte der 1. FC Bocholt ein 2:2 (0:0)-Unentschieden gegen den belgischen Erstligisten KVC Westerlo. Bis zur 90. Minute hatte der Regionalliga-Spitzenreiter mit 2:0 geführt, ehe er doch noch zwei Treffer hinnehmen musste.

Fakhro und Lunga treffen für Bocholt

Bis Minute 80 verlief die Partie in Belek torlos, dann zeigte der Referee nach einer Ecke etwas überraschend und zum Unmut der Belgier auf den Elfmeterpunkt. Angreifer Malek Fakhro, der nach dem Seitenwechsel für Neuzugang Orhan Ademi eingewechselt worden war, scheiterte am gegnerischen Keeper, doch der Schiedsrichter-Assistent monierte, dass sich der KVC-Schlussmann zu früh bewegt habe. Im zweiten Versuch machte es der Bocholter besser und stellte auf 1:0 für den 1. FC. Den Bocholter Doppelschlag besorgte dann zwei Minuten später Kelvin Lunga, der von Mergim Fejzullahu in Szene gesetzt worden war.

Hirsch ist zufrieden mit dem Auftritt

Doch kurz vor Ablauf der 90 Minuten konnte Westerlo per Elfmeter auf 1:2 verkürzen und in der Nachspielzeit kamen die Belgier noch zum 2:2. Trotz des späten Ausgleichs war der Bocholter Trainer Dietmar Hirsch zufrieden mit der Vorstellung seines Teams, das sich gegen einen Erstligisten sehr gut präsentiert habe.

