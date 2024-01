1. FC Bocholt: Nullnummer auch im letzten Testspiel

Soll mehr Auswahl in seinem Kader bekommen: 1. FC Bocholts Trainer Dietmar Hirsch

Bocholt Der Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Bocholt präsentiert im Test beim SV Lippstadt neue Gesichter. Platz sorgt für wenig Begeisterung.

Eine Woche vor dem Re-Start in der Fußball-Regionalliga West hat der Spitzenreiter 1. FC Bocholt seine Generalprobe torlos beendet. In kurzfristig anberaumten Test beim Liga-Konkurrenten SV Lippstadt - der SV Straelen hatte nach dem Rückzug aus der Oberliga bekanntlich abgesagt - spielte die Elf von Trainer Dietmar Hirsch 0:0.

Der Bocholter Cheftrainer, der bereits nach einer Viertelstunde wechseln musste, als Nicolas Hirschberger den verletzten Jan Wellers ersetzte, war nach dem zweiten torlosen Unentschieden in Folge (zuvor 0:0 beim Oberligisten SV Sonsbeck) trotzdem nicht unzufrieden: „Für uns ist das Wichtigste, dass wir defensiv gut stehen. Wir haben wieder keinen Gegentreffer kassiert. Und wenn wir einen Platz haben, der ein anderes Maß hat, dann haben wir auch die nötige Tiefe, die wir benötigen, wenn wir aus unserer Kompaktheit umschalten“, so Hirsch via Vereinshomepage.

Gastspieler aus der Schweiz beim 1. FC Bocholt

Ausgetragen wurde die Partie nicht in der Lippstädter Liebelt-Arena, sondern auf einem deutlich kleineren Trainingsplatz. „Das war trotzdem sicherlich besser als eine Trainingseinheit. Und gegen einen Gegner aus unserer Liga war auch eine gewisse Wettkampfhärte gefordert“, betonte Hirsch. Beim SV Lippstadt stand Dominik Klann in der Startelf, der bis Saisonende vom FCB nach Lippstadt ausgeliehen ist.

In den Reihen der „Schwatten“ gab der vom MSV Duisburg zum Hünting gewechselte Phillip König sein Debüt. Der Stürmer wurde nach einer Stunde für Malek Fakhro eingewechselt. Nach Informationen des BBV ebenfalls nach 60 Minuten eingewechselt wurde der Schweizer Gastspieler Nicolas Andermatt (28). Der Sohn von Martin Andermatt, ehemaliger Trainer bei Eintracht Frankfurt, spielte zuletzt bei SKU Amstetten in der zweiten österreichischen Liga. Der Sechser hofft auf einen Vertrag in Bocholt.

Am kommenden Samstag, 3. Februar, empfängt der 1. FC Bocholt zum Auftakt der Restrunde in der Regionalliga den 1. FC Köln II. Anstoß im Stadion am Hünting ist um 14 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich und Kleve