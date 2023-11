1. FC Bocholt-Sportchef Schorch: „Da bin ich mir sicher“

Hat nicht nur am Telefon, sondern auch noch am Spielfeldrand eine Meinung: Christopher Schorch, Sportlicher Leiter des 1. FC Bocholt.

Bocholt Mit Christopher Schorch als Strippenzieher hat der 1. FC Bocholt zuerst die Regionalliga gehalten und führt diese nun souverän an.

Der 1. FC Bocholt kämpfte als Aufsteiger in der vergangenen Saison lange um den Klassenerhalt in der Regionalliga, nun führt er diese mit sieben Punkten Vorsprung an. Im großen NRZ-Interview erklärt Ex-Profi Christopher Schorch, bei den „Schwatten“ erst Assistent des Bocholter Präsidiums, dann Kaderplaner und mittlerweile Geschäftsführer Sport und Organisation, seine Sicht der Dinge.

Herr Schorch, wie erleben Sie aktuell den Erfolg des 1. FC Bocholt?

Es ist ein schönes Gefühl, dass der Verein wieder in anderen Sphären unterwegs ist. Man wird in anderen Städten immer wieder auf Bocholt angesprochen. Ich freue mich für jeden einzelnen Fan, jeden Spieler, jeden Sponsor, dass Bocholt wieder positives Gesprächsthema ist.

Hätten Sie 39 Punkte in der Hinrunde vor der Saison für möglich gehalten?

Wir müssen da ehrlich sein: Man geht mit einer Planung in die Saison, ich hatte mit 50 Punkten insgesamt, also dem sicheren Klassenerhalt geplant. Unsere Situation zeigt aber, wie schön der Fußball sein kann, wie schnell es gehen kann, wie man als Underdog mit bescheidenen Mitteln und guter Arbeit das Maximum rausholen kann. Aber das kann morgen auch schon wieder vorbei sein.

Erfolg weckt Begehrlichkeiten, auch bei anderen Vereinen, vielleicht schon im Winter…

Unsere Spieler haben alle Verträge und ich werde mein Bestes geben, damit der Kader auch so zusammen bleibt.

Aber es stimmt, dass kein Spieler einen Vertrag für die 3. Liga hat?

Ja. Ich habe den Posten im März übernommen. Da musste ich für zwei Ligen planen: für die Regionalliga und die Oberliga. Dementsprechend war es noch kein Thema, dass wir ein halbes Jahr später über die Möglichkeit reden, in die 3. Liga aufzusteigen. Und man muss auch klar sagen: Der Weg ist noch weit. Aber die Jungs wissen, was sie an dem Verein haben und wir sind in guten Gesprächen.

Ein familiärer Typ bei einem familiären Verein, der hier in einem ruhigen Umfeld in der Nähe seiner Familie zeigen kann, was er drauf hat. Christopher Schorch über Trainer Dietmar Hirsch

Mit dem Trainer Dietmar Hirsch ist Ihnen ja ein richtiger Glücksgriff gelungen, oder?

Er passt wie die Faust aufs Auge! Ein familiärer Typ bei einem familiären Verein, der hier in einem ruhigen Umfeld in der Nähe seiner Familie zeigen kann, was er drauf hat. Aber auch das gesamte Trainerteam macht einen riesen Job.

Hält die Mannschaft dem gestiegenen Erwartungsdruck stand?

Druck hast du eigentlich immer, so ist das Fußballgeschäft. Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir jetzt nicht mehr, sondern eigentlich gar keinen Druck mehr haben. Die Jungs können befreit aufspielen. Sie machen es mir natürlich nicht leichter, weil ich jetzt auch für die 3. Liga planen muss, obwohl das noch gar nicht im Plan des Vereins stand. Aber das mache ich natürlich gerne.

Christopher Schorch (r.) mit dem MSV Duisburg 2014 in der 3. Liga gegen die SG Sonnenhof Großaspach. Mehrere Knieverletzungen verhinderten eine größere Karriere des ehemaligen Spielers des 1. FC Köln und Real Madrid. Foto: WAZ FotoPool

Wird es personelle Veränderungen im Winter geben?

Wir haben eine sehr gute Mannschaft und es ist noch niemand auf mich zugekommen und hat gesagt, dass er unbedingt weg will. Wir haben sicherlich auch unzufriedene Spieler, weil sie weniger spielen als erhofft, aber bestimmt keine Stinkstiefel. Natürlich halte ich immer Augen und Ohren offen, aber bei Neuzugängen müsste es wirklich schon sehr gut passen.

Die sportliche Euphorie wird ein wenig durch das Stadion am Hünting gedämpft, in dem der 1. FC Bocholt zumindest im aktuellen Zustand nicht in der 3. Liga spielen dürfte. Wie ist da der Stand der Dinge?

Fakt ist, dass man für die 3. Liga 2.000 überdachte Sitzplätze haben muss. Wir haben aktuell 370. Wir brauchen 1000 Lux Flutlicht und eine Rasenheizung, wobei man dafür noch ein Jahr Zeit hätte. Trotzdem ist es sinnvoll, auch dieses Thema frühzeitig anzugehen. Bocholt ist gerade in aller Munde und ein Aufstieg wäre sehr große Werbung für die Stadt. Wir sollten alle gemeinsam alles dafür tun, diese große Chance für die Stadt Bocholt zu nutzen.

Also soll der Hünting zeitnah drittligatauglich umgebaut werden?

Genau, das ist möglich und nicht utopisch. Wir sind in Gesprächen mit der Stadt und hoffen da schon bald auf positive Entscheidungen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, das Stadion zur Überbrückung sukzessive mit einer Stahlrohr-Sitzplatztribüne auszubauen. Da habe ich tolle Partner an meiner Seite und bin positiv gestimmt – wenn die Stadt mitzieht.

Und wenn nicht, ginge es in der 3. Liga für die Heimspiele wohin?

Wir hoffen, Plan A umsetzen zu können, haben aber auch einen Plan B und C. Wir sind mit zwei anderen Städten und Vereinen im Austausch, aber es ist noch nichts unterschrieben. Ziel muss es aber sein, so schnell wie möglich in Bocholt zu spielen.

Wenn der 1. FC Bocholt sportlich den Aufstieg schafft, ginge es also tatsächlich in die 3. Liga?

Ja, da bin ich mir sehr sicher.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich und Kleve