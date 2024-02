1. FC Bocholt überrascht mit drei weiteren Neuzugängen

Bocholt Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Bocholt verpflichtet Ex-U19-Talent von Borussia Dortmund und den Stammkeeper eines Konkurrenten.

Kurz vor dem Re-Start am Samstag (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln U23 präsentiert Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Bocholt noch gleich drei Neuzugänge. Nachwuchstalent Vasco Walz wird die „Schwatten“ mit sofortiger Wirkung verstärken. Der 19-jährige zentrale Mittelfeldakteur war seit Saisonbeginn vereinslos und wurde zuvor in den Jugendabteilungen des Karlsruher SC und Borussia Dortmund ausgebildet. In der U-19 Bundesliga West stand Walz in 31 Partien für den BVB auf dem Rasen und spielte in 16 Partien der UEFA Youth League. Für die deutsche U-17 Nationalmannschaft bestritt er 2020 ein Länderspiel. Über Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart.

Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation beim 1. FC Bocholt: „Mit Vasco bekommen wir einen sehr gut ausgebildeten, sehr talentierten jungen Spieler dazu. Er möchte bei uns den nächsten Schritt gehen. Wir sehen großes Potenzial, ihn zusammen mit unserem Verein weiterzuentwickeln und sind glücklich, dass der Wechsel so kurzfristig noch über die Bühne gehen kann.“

Beim BVB in der U19 hat er fast alle Spiele auf höchstem Niveau gespielt. Wir werden ihm dabei helfen, im Herrenbereich anzukommen. Dietmar Hirsch - Trainer 1. FC Bocholt

Dietmar Hirsch, Cheftrainer des 1. FC Bocholt: „Vasco war schon im vergangenen Sommer sehr interessant für uns, als ein Transfer aber noch nicht geklappt hat. Nun freuen wir uns, dass er bei uns ist. Beim BVB in der U19 hat er fast alle Spiele auf höchstem Niveau gespielt. Wir werden ihm dabei helfen, im Herrenbereich anzukommen. Aufgrund seiner Qualität, seiner Einstellung und seines Charakters gehe ich davon aus, dass er uns sofort helfen können wird. Vasco passt perfekt zum Bocholter Weg mit jungen, hungrigen Spielern, die weiterkommen wollen.“

Vasco Walz: „Ich bin sehr glücklich, Teil des Teams zu werden. Ich werde mein Bestes geben, um der Mannschaft zu helfen. Ich möchte mich bei den Verantwortlichen des 1. FC Bocholt für das Vertrauen bedanken und will es mit guten Leistungen zurückzahlen.“

Hier läuft Sebastian Patzler noch mit seiner Tochter (rechts) im Wuppertaler Stadion am Zoo für den WSV gegen Fortuna Köln ein. Der erfahrene Keeper macht nun Lucas Fox beim 1. FC Bocholt Druck. Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services

Lange war der 1. FC Bocholt auf der Suche nach einem weiteren Torhüter für seine Profi-Mannschaft. Nun steht fest: Sebastian Patzler vom Wuppertaler SV wird den derzeitigen Tabellenführer der Regionalliga West verstärken. In der aktuellen Spielzeit stand der 33-jährige Schlussmann in 16 von 19 möglichen Partien zwischen den Pfosten der Kicker vom „Stadion am Zoo“. Der gebürtige Berliner lief in der Jugend unter anderem für Union Berlin, den 1. FC Magdeburg sowie Werder Bremen auf und streifte im weiteren Verlauf seiner Karriere das Trikot von Werder II, Kickers Emden, Union Berlin II, Viktoria Berlin, dem TuS Koblenz und Viktoria Köln über. In den Regionalligen West, Nordost, sowie Südwest bringt es Patzler auf über 250 Einsätze. Zudem bestritt er in der 3. Liga für Werder Bremen II und Viktoria Köln 30 Partien.

Sebastian hat einfach Bock auf das Projekt beim 1. FC Bocholt, weshalb wir umso glücklicher sind, dass der Transfer noch geklappt hat. Christopher Schorch - Sportgeschäftsführer des 1. FC Bocholt

Christopher Schorch, Sportgeschäftsführer des 1. FC Bocholt: „Sebastian ist sportlich und menschlich ein absoluter Gewinn für unseren Verein. Mit seiner Erfahrung wird er das Niveau in unserem Torwart-Team noch einmal anheben. Zudem weiß er um die Situation, dass Lucas Fox unsere Nummer eins ist. Trotzdem wollte er den Wechsel zu uns unbedingt vollziehen, was seine Charakterstärke unter Beweis stellt. Sebastian hat einfach Bock auf das Projekt beim 1. FC Bocholt, weshalb wir umso glücklicher sind, dass der Transfer noch geklappt hat.“

Sebastian Patzler: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Ich möchte mit meiner Erfahrung der Mannschaft weiterhelfen, um das große Ziel zu erreichen. Meine Vorfreude auf eine spannende Zeit beim 1. FC Bocholt ist riesig.“

Außerdem hat der 1. FC Bocholt den jungen Torhüter Lennart Brandes (20) vom bald Ex-Oberligisten SV Straelen verpflichtet. Brandes ist gebürtiger Bocholter und wurde mehrere Jahre im Nachwuchsleistungszentrum von RW Essen ausgebildet, wo er in der U19- und U17-Bundesliga spielte. Weitere Nachwuchs-Stationen waren der VfL Rhede und SF Lowick. 2022 wechselte der 1,86m große Keeper zum FC Kray in die Oberliga Niederrhein, ein Jahr später erfolgte der Transfer zum SV Straelen, der nun bekanntlich seine Mannschaft zurückgezogen hat.

Christopher Schorch: „Lennart ist mit seinen 20 Jahren ein junger, talentierter Torhüter mit Potenzial. Er wird sich bei uns in den Trainingseinheiten bei den Profis und mit Hilfe von viel Spielpraxis bei unserer zweiten Mannschaft weiterentwickeln, um ihn für die Aufgaben im Profifußball vorzubereiten. Es freut mich besonders, dass wir einen Bocholter Torwart gefunden haben, der diesen Weg mit uns gemeinsam gehen möchte.“

Lennart Brandes: „Es ist mir eine Ehre, mich in meiner Heimatstadt dem 1. FC Bocholt anzuschließen. Ich freue mich darauf, mit diesem großartigen Team zu trainieren und auf dem Spielfeld alles zu geben. Die kommende Rückrunde verspricht spannend zu werden. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam Erfolge feiern werden.“

Über Vertragsinhalte wurde auch bei diesen beiden Transfers Stillschweigen vereinbart.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich und Kleve