1. FC Bocholt überzeugt beim Test gegen einen Drittligisten

Seit Anfang der Woche bereitet sich der 1. FC Bocholt in einem Trainingslager im türkischen Lara (zwischen Antalya und Belek) auf die weitere Saison in der Fußball-Regionalliga vor. Und hat jetzt auch ein erstes Testspiel absolviert. Dabei fertigte das Team vom Hünting den Drittligisten Viktoria Köln mit 4:1 (2:0) ab. Dementsprechend zufrieden war FC-Trainer Dietmar Hirsch, der viele gute Aktionen seiner Mannschaft sah: „Es haben sich alle richtig reingehauen. Wir mussten uns am Anfang etwas reinkämpfen, haben aber anschließend sehr souverän gespielt und hinten wenig zugelassen.“

Neuzugang Hirschberger trifft erneut

Neuzugang Nicolas Hirschberger, der zuletzt auch schon bei der 1:2-Niederlage im Test beim Nord-Regionalligisten SV Meppen getroffen hatte, besorgte nach Vorarbeit von Marko Stojanovic den ersten Treffer gegen die Domstädter (13.). Mergim Fejzullahu erhöhte dann auf 2:0 (24.). In Durchgang zwei verwertete Marvin Lorch eine Ecke von Hirschberger per Kopf zum 3:0 (61.).

Raphael Assibey-Mensah, im Winter vom TSV Schott Mainz gekommen, beackerte die rechte Außenbahn und verbuchte einen Assist. Nach einem Dribbling passte er auf Haris Mesic, der zum 4:0 einschob (80.). Kurz vor Schluss kam das Kölner Team dann noch zum Ehrentreffer. Wegen starker Regenfälle war das Match erst einige Stunden später als geplant angepfiffen worden.

Am Freitag gegen den VC Westerlo

Am Freitagmorgen werden die Bocholter ein weiteres Testspiel während des Trainingslagers bestreiten. Dann wird sich der Regionalliga-Spitzenreiter mit dem belgischen Erstligisten KVC Westerlo messen.

