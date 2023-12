1. FC Bocholt verpflichtet offensiven Mittelfeldspieler

Bocholt Nicolas Hirschberger kommt von der U23 des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf an den Hünting und verstärkt den Spitzenreiter bereits zur Rückrunde.

Für den 1. FC Bocholt könnte es in der Fußball-Regionalliga kaum besser laufen. Nichtsdestotrotz arbeitet der Spitzenreiter weiter an seinem Kader. So wechselt bereits zur Rückserie der aktuellen Saison der offensive Mittelfeldspieler Nicolas Hirschberger an den Hünting. Der 24-Jährige kommt von der U23 des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und hat beim 1. FC Bocholt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben.

Dank an Fortuna Düsseldorf

„Ich freue mich sehr, dass der Transfer jetzt in der Winterpause klappt. Wir hatten schon im Sommer die Fühler nach Nicolas ausgestreckt. Er ist ein sehr guter Spieler mit hoher Qualität im Offensivbereich, der uns in der Spitze und in der Breite nochmal verbessern und uns nochmal mehr Möglichkeiten geben wird“, sagt Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation beim 1. FC Bocholt. „Ein besonderer Dank gilt Fortuna Düsseldorf, mit denen wir eine Vereinbarung treffen konnten, die uns diesen ablösefreien Transfer ermöglicht.“

Laufstarker und beidfüßiger Spieler

„Nicolas Hirschberger hat schon in vielen Regionalliga-Spielen gezeigt, welch hohes Niveau er hat. Er ist ein sehr variabler, laufstarker und beidfüßiger Spieler, der verschiedene Positionen im Mittelfeld bekleiden und seine Mitspieler gut in Szene setzen kann“, freut sich auch der Bocholter Trainer Dietmar Hirsch auf eine weitere personelle Alternative.

