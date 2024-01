Alt-Herren-Turnier von BW Bienen in Rees steht auf der Kippe

Ausrichter BW Bienen hofft auf noch mehr Teilnehmer für sein Alt-Herren-Turnier am 17. Februar in Rees.

Rees Die 31. Auflage des Alt-Herren-Hallenturniers von Blau-Weiß Bienen um den Hugo-Bossmann-Pokal benötigt noch Mannschaften.

Im letzten Jahr wurde noch das 30-jährige Jubiläum des Alt-Herren-Hallenturniers von Blau-Weiß Bienen um den Hugo-Bossmann-Pokal gefeiert, doch in diesem Jahr könnte das Fußball-Turnier in der Dreifachhalle in Rees möglicherweise ausfallen. Der Grund: Es gibt zu wenig Anmeldungen für das Turnier am Samstag, 17. Februar. „Bisher haben sich insgesamt erst sechs Mannschaften angemeldet und ein Trend wird damit leider bestätigt, nämlich dass der Alt-Herren-Fußball nach Corona rückläufig ist“, so Uli Doppstadt von den Alten Herren des Ausrichters BW Bienen. Im letzten Jahr hatten noch zehn Mannschaften an dem Turnier teilgenommen, mit dem traditionell die Saison der Alt-Herren-Formationen am unteren rechten Niederrhein beginnt.

Ein Ausfall des Turniers wäre ein Verlust für den Alt-Herren-Fußball, denn das Event ist durchaus attraktiv. „Es gab immer technisch guten Fußball mit vielen und schönen Toren. Darüber hinaus wurde auch immer das Drumherum von den Aktiven positiv hervorgehoben“, so Doppstadt. Neben einem reichhaltigen Frühstück und Mittagessen und einem guten Angebot bei Kaffee und Kuchen wurden nicht nur die moderaten Preise dafür, sondern auch die attraktiven Preise der Verlosung genannt. „Und dass es für die Sieger neben einem Pokal auch ein Spanferkelessen gibt, sollte auch für Mannschaften, die bisher nicht am Turnier teilgenommen haben, ein großer Anreiz sein“, so Doppstadt.

Sechs Mannschaften sind bislang in Rees dabei

Für die Spieler ist auch die Dreifachhalle in Rees interessant, denn es ist eine der wenigen Hallen am Niederrhein, bei der mit zwei Banden gespielt werden kann, was automatisch die Netto-Spielzeit erhöht. „Die Turniere in den letzten Jahren sind durchweg fair und mit wenigen Verletzungen abgelaufen“, rührt Doppstadt die Werbetrommel. Bisher gibt es Zusagen vom Titelverteidiger GW Flüren, RSV Praest, SV Haldern, BW Dingden, Eintracht Emmerich und vom Gastgeber BW Bienen. Die Verantwortlichen der Blau-Weißen hoffen, dass sich noch einige Mannschaften kurzfristig bis zum 2. Februar melden, am einfachsten per Mail an wolfgang@ifl-gmbh.de.

