Anstoßzeiten für den 1. FC Bocholt stehen fest

Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat die Spieltage 20 bis 26 in der Fußball-Regionalliga zeitgenau angesetzt. So geht es für den Spitzenreiter 1. FC Bocholt weiter:

20. Spieltag: 1. FC Bocholt vs. 1. FC Köln II am Samstag, 3. Februar um 14 Uhr

21. Spieltag: FC Wegberg-Beeck vs. 1. FC Bocholt am Samstag, 10. Februar um 14 Uhr

22. Spieltag: 1. FC Bocholt vs. SC Paderborn II am Samstag, 17. Februar um 14 Uhr

23. Spieltag: SC Wiedenbrück vs. 1. FC Bocholt am Samstag, 24. Februar um 14 Uhr

24. Spieltag: 1. FC Bocholt vs. SSVg Velbert am Samstag, 2. März um 14 Uhr

25. Spieltag: SV Lippstadt vs. 1. FC Bocholt am Samstag, 9. März um 14 Uhr

26. Spieltag: 1. FC Bocholt vs. RW Oberhausen am Samstag, 16. März um 14 Uhr





Dazu kommt am 6. Februar das Pokalspiel gegen die Sportfreunde Baumberg. Anstoß in dem Viertelfinale ist um 19:30 Uhr.

