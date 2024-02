Praest. Am Sonntag muss aufgrund des anhaltenden regnerischen Wetters auch die Partie der Emmericher gegen die Sportfreunde Broekhuysen abgesagt werden.

Eine erneute Zwangspause muss Fußball-Bezirksligist RSV Praest einlegen. Am Sonntagmorgen wurde jetzt auch das Heimspiel gegen die Sportfreunde Broekhuysen aufgrund des erneut einsetzenden regnerischen Wetters abgesagt. „Es steht bei uns wieder alles unter Wasser. Es geht leider nicht. Wir hätten den Rasen komplett umgegraben“, sagt RSV-Coach Roland Kock. „Wir haben in der letzten Woche noch einmal viel Arbeit in den Platz gesteckt und am Samstag hätten wir auch spielen können“, bedauert der Coach. So aber musste am Sonntag ein weiterer Gegner informiert werden, dass er sich die Anreise sparen kann. „Es ist natürlich sehr ärgerlich, dass man sich auch immer wieder dafür entschuldigen und rechtfertigen muss“, so Kock.