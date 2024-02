Emmerich. Der künftige Coach des B-Liga-Aufstiegsaspiranten kommt von einem Nachbarverein und wird die Mannschaft ab dem Sommer übernehmen.

In den vergangenen Wochen kursierten etliche Namen, wer neuer Chefcoach beim VfB Rheingold Emmerich wird. Nun steht fest, wer künftig die Verantwortung beim aktuellen Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga B übernimmt. „Lukas Nakielski wird ab der kommenden Saison als Trainer bei uns einsteigen“, teilte Kai Pelzer, Sportlicher Leiter beim Traditionsverein, am Sonntag mit. Aktuell ist der 33-Jährige noch als Übungsleiter bei den Landesliga-Frauen der Emmericher Eintracht tätig.

Lukas Nakielski, hier noch als Übungsleiter beim 1. FC Kleve an der Seitenlinie, wird ab der kommenden Saison Trainer beim VfB Rheingold Emmerich. © T.Tillmann | T.Tillmann

„Er ist unser absoluter Wunschkandidat und für uns wie ein Sechser im Lotto“, freut sich Ralf „Piko“ Gertzen, der nach der Trennung von Benjamin Brüschke das Rheingolder Team im Dezember als Interimscoach übernommen hat und dieses auch noch bis zum Ende dieser Spielzeit betreuen wird. Ab dem Sommer wird er Nakielski dann als Co-Trainer assistieren. „Wir haben ja auch viele junge Spieler, die weitergebracht werden müssen. Dafür ist Lukas der ideale Mann. Er hat ein großes taktisches Verständnis, eine sehr gute Ansprache und ist menschlich top“, sagt Gertzen, der mit Nakielski bereits bei den Eintracht-Frauen zusammengearbeitet hat.

Der neue Mann beim VfB, der auch schon die zweite Herrenmannschaft des 1. FC Kleve in der Bezirksliga gecoacht hat, hat bei den Rheingoldern sowohl für die Kreisliga A als auch für die Kreisliga B die Zusage für die Saison 2024/25 gegeben. „Wir haben eine gute Ausgangsposition und unser Ziel ist es sicherlich, künftig in der A-Liga zu spielen. Der Aufstieg in dieser Saison ist aber kein Muss, der Druck kommt in erster Linie von außen“, sagt Gertzen, der am kommenden Sonntag mit dem VfB Rheingold das Duell gegen den direkten Rivalen TuS Haffen-Mehr bestreiten wird. Die an diesem Wochenende vorgesehene Partie der Emmericher gegen den SV Haldern II wurde aufgrund des nicht bespielbaren Platzes abgesagt und soll nun am 29. Februar nachgeholt werden.