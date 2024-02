Am Niederrhein. Die Emmericher schlagen Schlusslicht DJK Barlo mit 3:1. Westfalia Anholt ärgert sich über eine unglückliche 1:2-Niederlage gegen den SV Bislich.

Der SV Vrasselt hat sein erstes Pflichtspiel im neuen Jahr für sich entscheiden können. In der Fußball-Kreisliga A siegte die Mannschaft von Trainer Thomas Driever gegen das Tabellenschlusslicht DJK Barlo mit 3:1 (3:1) und feierte damit ihren ersten Erfolg seit November des vergangenen Jahres.

Buscher verwandelt zwei Elfmeter

Rainer Offergeld brachte die Hausherren schon nach sechs Minuten in Führung. Dann schlug die Stunde von Kapitän und Neu-Co-Trainer Marco Buscher. Nach einem Foul an Ferhat Güngör zeigte Schiedsrichter Marcell Weienberg auf den Punkt (14.). Der Mittelfeldspieler behielt die Nerven und verwandelte den fälligen Strafstoß sicher. Elf Zeigerumdrehungen später durfte Buscher erneut zum Punkt schreiten. Diesmal wurde der zweite Neuzugang Alan Zabek gefoult. Wieder traf Buscher souverän. „Wir sind sehr gut in die Partie gekommen und auch völlig verdient in der Höhe in Führung gegangen“, resümierte SVV-Coach Driever.

Doch aus dem Nichts schlugen plötzlich die Gäste zu: Robin Brake traf zum Anschluss (31.). In der Folge hatte der Gastgeber Glück, als die DJK einen Elfmeter verschoss. „Irgendwie waren wir dann von der Rolle. Alles in allem geht der Sieg aber in Ordnung, da wir viele Chancen ausgelassen haben. Dennoch war es eher ein Erfolg der Kategorie Arbeitssieg“, so der SVV-Trainer, dessen Team weiter Tabellenachter ist.

Spiegelhoff verschießt Strafstoß

Eine unglückliche Niederlage kassierte hingegen der SC Westfalia Anholt. Gegen den SV Bislich musste sich das Team mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. Kurz nach der Pause brachte Jan Luca Züpke die Gäste in Front (52.). Doch nur vier Minuten später kamen die Anholter durch einen direkt verwandelten Freistoß von Thorben Versteegen zum Ausgleich.

Den Siegtreffer für die Bislicher erzielte dann Damir Dani sieben Minuten vor dem Ende. Zuvor hatte Til Spiegelhoff noch einen Elfmeter verschossen. „Die Niederlage ist eigentlich ein Treppenwitz, da wir eine gute Leistung gezeigt haben und deutlich mehr vom Spiel hatten. Daher ist es sehr ärgerlich, dass wir uns am Ende nicht belohnt haben“, erklärte Westfalia-Coach David Kraft.