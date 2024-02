Isselburg. Weil das Dach in der Isselburger Halle undicht ist, kann die Landesliga-Begegnung gegen den TuS Lintfort nicht angepfiffen werden.

Aufgrund der starken Regenfälle konnten am vergangenen Wochenende erneut einige Fußball-Spiele nicht ausgetragen werden. Dass aber auch Hallensportler durchaus vom Wetter betroffen sein können, zeigte sich jetzt bei der Handballspielgemeinschaft Haldern/Mehrhoog/Isselburg. Aufgrund eines defekten Daches in der Isselburger Stromberghalle musste die für Sonntagabend geplante Landesliga-Partie des Schlusslichts gegen den TuS Lintfort kurzfristig abgesagt werden, weil es in Höhe der Mittellinie aufs Feld tröpfelte.