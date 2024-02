Rees. Neun Teams kicken in der Reeser Westringhalle. Am Ende triumphieren die Kicker aus Suderwick/Isselburg, die im Finale SuS Kalkar besiegen.

Nachdem es zunächst zu wenige Meldungen gegeben hatte, konnte das traditionelle Altherren-Turnier von BW Bienen dann doch wieder in der Reeser Sporthalle am Westring stattfinden. Der Ausrichter war froh, dass nach dem Aufruf in der Presse noch drei Mannschaften hinzugekommen waren, so dass am Ende neun Teams um den Turniersieg kickten. Den Pokal holte sich schließlich das Team aus Suderwick/Isselburg, das erstmals dabei war.

Thomas Gebbing als Turnierplaner und Eren und Erkan Erzi als Turnierleiter brachten die Veranstaltung sicher über die Bühne, es gab keine großen Verletzungen und es blieb friedlich, obwohl es einige Derbys gab, die es in sich hatten.

RSV Praest ist zum 20. Mal dabei

Das erste Spiel des Turniers bestritten in der Gruppe A Eintracht Emmerich und SuS Kalkar, das knapp mit 2:3 endete. Im ersten Derby trafen Haldern und Praest aufeinander, nach einem spannenden Match behielten die Lindendörfler knapp mit 3:2 die Oberhand. Der RSV Praest als verlässlicher Turnierteilnehmer war bereits zum 20. Mal dabei und hatte eine spielstarke Truppe aufgeboten. Allerdings verloren die Emmericher auch das nächste Spiel gegen SuS Kalkar, so dass auch die anschließenden Siege gegen Eintracht Emmerich und GSV Duisburg nicht mehr reichten, um ins Halbfinale zu kommen. So setzten sich schließlich SuS Kalkar und der SV Haldern durch, wobei das Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften das einzige 0:0 im gesamten Turnierverlauf war.

Szene aus dem Finale zwischen Suderwick/Isselburg und Kalkar. © NRZ

In Gruppe B deutete der GSV Suderwick/Isselburg schon im ersten Spiel gegen den Titelverteidiger GW Flüren mit einem 4:1-Sieg an, dass eine spielstarke Mannschaft am Start war und viele Zuschauer auf der Tribüne tippten bereits früh auf das Team als Turniersieger. Souverän setzte sich die Mannschaft aus Suderwick/Isselburg auch in den beiden weiteren Spielen durch und erzielte dabei Treffer am Fließband, am Ende der Vorrunde stand ein Torverhältnis von 18:2 auf dem Tableau. Aber auch GW Flüren ließ sich durch die Auftaktniederlage nicht aufhalten und erreichte als zweitplatzierte Mannschaft das Halbfinale.

Gedenkminute vor dem ersten Wertherbrucher Spiel

Ein besonderer Moment beim Turnier fand vor dem ersten Spiel von BW Wertherbruch statt, die mit Trauerflor angetreten waren. Auf ihren Wunsch wurde eine Gedenkminute für die tödlich verunglückte Ulrike Schruff gehalten, die im Verein über Jahrzehnte unfassbar viel für den Damen- und Mädchenfußball geleistet hat. Für die Männer von BW Wertherbruch waren daher die Ergebnisse zweitrangig, aber sie konnten wenigstens im Spiel gegen Gastgeber BW Bienen einen 4:3-Erfolg verzeichnen.

Ausgeglichene Halbfinalspiele

Beide Halbfinals waren sehr spannend, SuS Kalkar zog mit einem 2:1 gegen GW Flüren ins Endspiel ein. Im anderen Match zwischen dem SV Haldern und Suderwick/Isselburg war es so ausgeglichen, dass ein Fehler des sehr offensiven Halderner Torhüters zum 1:0 für Suderwick-Isselburg für die Endspielteilnahme reichte. Im kleinen Finale setzte sich dann Flüren im Neunmeter-Schießen gegen Haldern mit 4:1 durch, und im Finale gewann der GSV Suderwick-Isselburg schließlich mit 3:1 gegen Kalkar.

Am Ende hat die spielstärkste Mannschaft gewonnen. Wolfgang Zertisch - Vorsitzender der Altherren von BW Bienen

„Am Ende hat die spielstärkste Mannschaft gewonnen“, stellte Wolfgang Zertisch, Vorsitzender der Alten Herren von BW Bienen fest. „Ich möchte mich noch besonders beim GSV Duisburg, das ist eine Mannschaft von Gehörlosen, für ihr Kommen und ihren tollen Fußball bedanken sowie bei den Schiedsrichtern Thomas Steinvoort und Dogan Erzi für ihren Einsatz.“

Für die Akteure gab es bei dem Turnier einige Neuerungen, so wurde erstmals mit einem Futsal-Ball gespielt, der für viele noch ungewohnt war. Ein kulinarisches Angebot und eine Verlosung rundeten einen mal wieder gelungenen Tag in der Reeser Halle ab.